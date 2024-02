V Festival de la Pizza en Rota: Fecha, conciertos, talleres y un padrino muy especial

La villa de Rota en la costa noroeste, es famosa por sus singulares atractivos turísticos y gastronómicos como la urta a la roteña, la calabaza en sus diferentes versiones… También es llamativa por otros dos datos relacionados con las cosas de comer y es que el primer restaurante chino de España se abrió en esta población en 1968 y, por otro lado, esta estupenda localidad de Cádiz tiene el mayor número de pizzerías por habitante del país.

Dado su carácter cosmopolita en el que ha influido fuertemente la ubicación en el municipio de la base naval estadounidense, la pizza es un plato relevante. De ahí que, la localidad de Rota celebre el Festival de la Pizza. Se trata de la quinta edición, a la que los amantes de la pizza no pueden faltar, ya que, desde sus inicios ha sido todo un éxito.

Este año se espera volver a refrendar con la participación de siete pizzerías y se dotará de un amplísimo programa de actividades, conciertos y talleres para todos los públicos.

Fecha

Tendrá lugar entre los días 14 y 17 de marzo la quinta edición de su Festival de la Pizza. Este año contará con el conocido cocinero Enrique Sánchez, como padrino.

Lugar y participantes

El bulevar Bahía de Cádiz volverá a concentrar todas las actividades e infraestructuras que acompañan a este evento en el que se compagina la oferta de pizzas roteñas, americanas o napolitanas, que se podrá encontrar en las carpas de las pizzerías participantes: Gallego, Pizzería 'Villa de Rota', Parra's, Slice of New York, Pizzería 'La palma', Domino's Pizza y The Pizza Spot- Habrá también una amplia propuesta de actividades y espectáculos musicales, a la que se sumarán dos heladerías artesanales de Rota, como son ‘Margarita la Fresca’ y ‘La Fábrica de Oli’.

Programación

En cuanto a la programación, este año el acto institucional de inauguración se cambiará del jueves al viernes 15 de marzo, con la intención de poder contar con la presencia del que será padrino de esta edición, el chef Enrique Sánchez, un profesional muy conocido que mantiene un programa de cocina en Canal Sur y que además cuenta con un especial vínculo con Rota.

Además del acto inaugural, el Festival de la Pizza contará con un programa de actividades que incluirá teatro, música, talleres… Todo ello en distintos horarios para adaptar la actividad al público más infantil, juvenil, y al público general.

Algunos de los conciertos previstos ya previstos serán el de la artista roteña Rocío Ruiz el jueves 14; o la actuación de la Academia Andante dará el domingo por la tarde.