La berrea, un espectáculo que puedes vivir en los Montes de Propios de Jerez y Los Llanos del Valle

El otoño da paso a nuevas aventuras y experiencias, algunas como la berrea, pueden erizarte el vello y hacerte sentir sensaciones que jamás imaginarías. Cada año, desde mediados de septiembre suenan los sonidos largos, intensos y hondos de la berrea. Es el inicio del apareamiento de los ciervos, la época de celo en la que los machos defienden la posesión de su manada, y no suele extenderse much más de un mes.

Este espectáculo puro en plena naturaleza se disfruta con un poco de paciencia y en silencio antes de la puesta de sol. Puedes valerte de unos prismáticos u otro artilugio para contemplarlos. En esta época lucen sus cornamentas, se frotan en las cortezas de los árboles para marcar territorio y lucha contra otros machos. Sólo se dan en puntos concretos de la geografía española: los Montes de Propios de Jerez, situado en el Parque Natural Los Alcornocales, y Los Llanos de San José del Valle son dos de esos puntos privilegiados. La popular Venta de El Boquete – La Caminera es la puerta de entrada a Los Llanos de El Valle.

En la actualidad, es posible encontrar empresas que organizan salidas para disfrutar de este episodio singular, pero también puedes desplazarte tú mismo hasta los lugares. En ocasiones, muchos coches se congregan en torno a las fincas y parajes. Lo ideal sería no hacer mucho ruido e interferir lo menos posible en este cortejo. Y si no has podido vivirlo este año, anótalo en la agenda de 2024.

Visitas guiadas

Cada año son más las empresas y entidades que organizan excursiones para conocer la berrea del ciervo como, Tugasa, Castellar Gestión del Patrimonio y Genatur, entre otras. En el caso de Tugasa, la red de alojamientos rurales de la Diputación de Cádiz, ha organizado incursiones en Los Alcornocales para asistir a este ritual de celos hasta el 15 de octubre. Ofrece dos promociones diferentes que puedes consultar en la web.