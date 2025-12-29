Adiós 2025, bienvenido 2026: Fiestas de Noche Vieja y actuaciones en directo en Jerez para estrenar el Año Nuevo con buenas vibras
Aquí tienes un listado con algunas de las mejores fiestas de Nochevieja y las primeras actuaciones en directo del año que arranca
A pocas horas de despedir 2025, hay quien aún no tiene plan. Si es tu caso, aquí te ofrecemos algunas fiestas de Nochevieja y Año Nuevo. Pero si prefieres alargar la fiesta a los primeros días de 2026, en Jerez resulta facilísimo. También encontrarás en el siguiente listado música en directo en los locales de moda jerezanos para disfrutar con las mejores vibras.
Bereber Jerez, La Marujona, Kapote, Kiribati, 55 Jazz Club, Puro Arte y La Galería ya tienen cerrada sus programaciones, pero aún quedan sorpresas como la que espera anunciar en breve Santos Pecados.
Exprime 2025.
¡Bienvenido, 2026!