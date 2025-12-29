Los diez mejores restaurantes de Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026, según TripAdvisor: "Deben ir, al menos, una vez en la vida"

Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026 está preparada para dar el do de pecho y demostrar su talento gastronómico que le han avalado para lograr la capitalidad. Resulta (casi) imposible probar todos los establecimientos de esta ciudad. Es por eso que, con esta lista, quizá sea más fácil elegir, aunque improvisar siempre está bien.

Los usuarios de la plataforma TripAdvisor configuran una lista de lo más variada. La mejor comida tradicional, mediterránea y otras gastronomías internacionales como la oriental o mexicana, en formato restaurante, tabancos gourmet, cervecería o estrella Michelin.

"No es la primera vez que vamos, y de hecho no es la última. Creo que deben ir al menos una vez en la vida", reseñan sobre el Fogón de Mariana de la avenida Voltaire, una de las muchas que avalan este decálogo de establecimientos jerezanos imperdibles, considerados los mejores de Jerez, según los usuarios de TripAdvisor: