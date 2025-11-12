Ahora puedes vivir una experiencia totalmente sensorial en el Castillo de Santiago, en Sanlúcar

La fachada gótica de las Covachas, la iglesia de Nuestra Señora de la O, Palacio de Orleáns-Borbón, la Parroquia de Santo Domingo, las numerosas casas palacio de los cargadores de Indias y un largo etcétera conforman la lista de edificios históricos o monumentales de Sanlúcar de Barrameda. Todos y cada uno de ellos merece ser visita y seguro que la experiencia jamás defrauda.

No obstante, uno de ellos ofrece una experiencia en la que se puede leer la historia y el arte en sus muros, apreciar importantes elementos arquitectónicos, así como sentir la brisa del Atlántico… pero también muchísimo más.

Nos referimos al Castillo de Santiago, una de las fortalezas más impresionantes de España, ubicada a unos escasos 25 minutos de Jerez. Fue construida por la ilustre Casa de Medina Sidonia en el siglo XV, y declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1972. Sirvió de cuartel militar, de cárcel e incluso de hospital. Por todos es sabido que, antaño pasaron por ella ilustres navegantes.

En torno a este castillo sobrevuelan varias historias y leyendas, algunas de las cuales han sido narradas en televisión, como la que narraron dos sanluqueños, el historiador José María Hermoso y el investigador Rafael Montaño en Cuarto Milenio, programa dirigido y presentado por Iker Jiménez.

El motivo era una foto única existente hasta la fecha de los presos confinados en el Castillo de Santiago durante la Guerra Civil. La enigmática instantánea, propiedad de Montaño, fue tomada por un alemán perteneciente a la tripulación del torpedero nazi Wolf a finales de septiembre de 1936. Junto a la firma de Jacks figuraba la leyenda ‘Comunistas detrás de los cerrojos y candados en el viejo castillo de Sanlúcar’.

Ruta inmersiva por el Castillo de Santiago, en Sanlúcar

En la actualidad, puedes realizar una ruta guiada por este castillo, Pero, ojo, no es una visita cualquiera, ya que, los interesados pueden realizar una visita guiada en el Castillo de Santiago de fenomenología paranormal.

Se trata de una “ruta inmersiva” para vivir una “experiencia totalmente sensorial”, recomendada para mayores de 16 años. Ésta tendrá lugar el próximo 28 de noviembre a las 21:00 horas y se prolongará a lo largo de unas dos horas. El precio de la entrada es de 30 euros.

¿Te atreves a recorrerla?