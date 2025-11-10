El II Mercadillo de Otoño Hotel Jerez y el XII Mercadillo de Navidad Soho Boutique Jerez ya tienen fecha

Aún puedes disfrutar de los Mercadillos con Encanto en la recta final de este año. Sin duda, este 2025 está siendo muy intenso, ya que se ha celebrado ocho mercadillos a lo largo de la costa de Cádiz durante el verano. "Han sido noches de luz, de encuentros, de descubrir marcas jóvenes, de sonrisas que se repetían y de momentos que ya forman parte de nuestra historia", aseguran desde la organización muy ag-radecida con cada expositor y visitante que cree en este proyecto.

Pero aún queda otoño y Navidad, unas fechas c I Mercadillo con Encanto Certamen Hispano-Árabe 2025 en El Rocío con un enorme éxito y en el marco de la II Semana del Comercio de Ceuta, celebraron una edición muy especial de Mercadillos con Encanto, del 7 al 9 de noviembre en la Plaza Nelson Mandela de Ceuta.

Mercadillos con encanto de otoño y Navidad en Jerez.

Ahora toca el turno de la ciudad jerezana. El próximo 15 y 16 de noviembre tendrá lugar el II Mercadillo de Otoño - Hotel Jerez, con todas las marcas más atractivas y la magia del otoño. Pero no será la única cita en la quinta ciudad más importante de Andalucía, ya que, unos días más tarde, el 20 y 21 de noviembre se celebrará el XII Mercadillo de Navidad - Hotel Soho Boutique Jerez. "¡Doce años de ilusión! Vive la experiencia más especial de la Navidad", animan desde Mercadillos con encanto.

El pasado más de 60 firmas participaron en Mercadillo de Navidad de la pasada edición con ropa para hombre, mujer y niños, complementos, decoración y mucho más. Se convirtió así en un evento de referencia para completar la lista de regalos, algo que puedes volver a repetir.

La entrada es libre, puedes ir acompañado de tu mascota y disfrutar del servicio de restauración para desayunar, comer o merendar duarnte tu jornada de compras, y de la magnífica terraza.

Qué son los Mercadillos con Encanto

Estos eventos o ferias locales, como los anteriormente mencionados, se caracterizan por su atractivo y oferta variada de productos que pueden incluir ropa, complementos, bisutería y otros artículos. Su principal característica es ofrecer una experiencia de compra agradable y local, más allá del mercadillo tradicional.