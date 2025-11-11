Palabras y expresiones únicas que sólo oirás en Sanlúcar o muy cerca

Aquí tienes ‘Habla y léxico de Sanlúcar de Barrameda' para que no pierdas el hilo de una conversación en esta fantástica tierra

Palabras y expresiones únicas que sólo oirás en Jerez

Paseo marítimo de Bajo Guía en Sanlúcar en enero. / @MLUISAPARRA

Sanlúcar es una tierra singular, tan atractiva como única, de la que te enamora hasta el habla. Destaca por su monumentalidad, sus playas, la manzanilla, los langostinos y el buen ambiente. Su gente acogedora hace que te sientas como en casa, aunque a veces oigas expresiones familiares, pero desconocidas. Y es que el habla sanluqueña está viva, crece y se transforma. De modo que, para que no pierdas el hilo de ninguna conversación, rescatamos una joya del léxico sanluqueño publicada ya hace unos años.

Se trata de una fantástica recopilación: ‘Habla y léxico de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)’, elaborada por Enrique Rodríguez Domínguez y basada en pueblo y gente de Sanlúcar. También cuenta con Leopoldo Pérez del Prado como colaborador y con eLTeNDeDeRo en el montaje y recepción. En su publicación online advierten de que dicha recopilación ha sido "Autorizada por la Academia de las Abuelas".

‘Habla y léxico de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)’

acercar

El sanluqueño no pide que lo lleven: pide que lo acerquen.

ajogarse

El sanluqueño no está asfixiado: está ajogao.

ajumarse

El sanluqueño no se emborracha, z’ajuma.

amocafre

El sanluqueño no utiliza una azada pequeña sino un o una amocafre.

ancá

El sanluqueño no va a la tienda: va ancá María, Pepa, Antonio.

arcatufa

El sanluqueño no come chufas, come arcatufas.

boca

El sanluqueño no besa: te come la boca.

buena o güena gente

El sanluqueño no es buena persona: es buena gente o güena gente.

dejarse caer

El sanluqueño no duerme siesta: se deja caé.

cagalera

El sanluqueño no sufre diarrea: sufre cagalera o se caga vivo.

calentitos

El sanluqueño no come churros ni porras: come calentitos.

calistro

El sanluqueño no dice eucalipto: dice calistro.

dar el callo

El sanluqueño no trabaja: da er callo.

canela

El sanluqueño no es un buen tipo: es canela.

cebaúra

El sanluqueño no tiene una rozadura en el pie, tiene una cebaúra.

enterarse

El sanluqueño no es que no entienda: no z’entera.

charcos

El sanluqueño no bebe mucho: se bebe los charcos.

cigarrón

El sanluqueño no dice saltamontes, dice cigarrón.

comerse

El sanluqueño no intenta ligar: intenta comerse algo.

dialecto

El sanluqueño no habla mal: habla diferente y en su propio dialecto.

enchochao

El sanluqueño no está enamorao: está enchochao.

enchufao

El sanluqueño no tiene influencias: está enchufao.

ennortar

El sanluqueño no es tranquilo: está ennortao.

estercolar

El sanluqueño no caga, estercola.

fenómeno

El sanluqueño no es un triunfador: e un fenómeno.

folllao

El sanluqueño no corre: va follao.

frito

El sanluqueño no duerme: se quea frito.

gorrión

El sanluqueño no se toma un vaso de manzanilla, se toma un gorrión.

harón, jarón

El sanluqueño no es vago: es harón.2

illo, illa, ira

El sanluqueño no se impresiona: sino que dice illo, illa, ira, ¡iraaaa!

jigarse o ajigarse

El sanluqueño no está cansao de correr: está jigao o ajigao.

jundar

El sanluqueño no le dice a su perro ¡ataca!, le dice ¡júndele! o ¡júndale!

litro

El sanluqueño no orina: echa un par de litro.

llegarse

El sanluqueño no va: se llega.

mamaostia

El sanluqueño no es un estúpido, es un mamaostia.

maricona

El sanluqueño no es un presumido: es una maricona.

meco

El sanluqueño no da un puñetazo en la cabeza, da un meco.

mentar

Al sanluqueño no le sale algo mal: es que le están mentando.

mosquearse

El sanluqueño no se enfada: se mosquea.

mosqueta

El sanluqueño no sangra por la nariz, se hace la mosqueta.

oh

El sanluqueño no dice hola: dice ¡ooooooh!

ostiao

El sanluqueño no hace algo mal: está ostiao.

ostiao perdío

El sanluqueño no es despistado: está ostiao perdío.

pandorga

El sanluqueño no dice cometa, dice pandorga.2

pechá

El sanluqueño no come mucho: se pega una pechá.

pecho

El sanluqueño no ríe: se parte er pecho.

pitijopo

El sanluqueño no dice libélula: dice pitijopo.

portes

El sanluqueño no transporta: da portes.

puta cara

El sanluqueño no habla claro: te lo dice to a la puta cara.

reventao

El sanluqueño no está cansado: está reventao.

sobar

El sanluqueño no duerme: se queda sobao.

tremendo

El sanluqueño no es guay: es tremendo.

zarpajazo

El sanluqueño no se cae: se da un zarpajazo.

