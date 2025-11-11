Palabras y expresiones únicas que sólo oirás en Sanlúcar o muy cerca

Paseo marítimo de Bajo Guía en Sanlúcar en enero.

Sanlúcar es una tierra singular, tan atractiva como única, de la que te enamora hasta el habla. Destaca por su monumentalidad, sus playas, la manzanilla, los langostinos y el buen ambiente. Su gente acogedora hace que te sientas como en casa, aunque a veces oigas expresiones familiares, pero desconocidas. Y es que el habla sanluqueña está viva, crece y se transforma. De modo que, para que no pierdas el hilo de ninguna conversación, rescatamos una joya del léxico sanluqueño publicada ya hace unos años.

Se trata de una fantástica recopilación: ‘Habla y léxico de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)’, elaborada por Enrique Rodríguez Domínguez y basada en pueblo y gente de Sanlúcar. También cuenta con Leopoldo Pérez del Prado como colaborador y con eLTeNDeDeRo en el montaje y recepción. En su publicación online advierten de que dicha recopilación ha sido "Autorizada por la Academia de las Abuelas".

‘Habla y léxico de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)’

acercar

El sanluqueño no pide que lo lleven: pide que lo acerquen.

ajogarse

El sanluqueño no está asfixiado: está ajogao.

ajumarse

El sanluqueño no se emborracha, z’ajuma.

amocafre

El sanluqueño no utiliza una azada pequeña sino un o una amocafre.

ancá

El sanluqueño no va a la tienda: va ancá María, Pepa, Antonio.

arcatufa

El sanluqueño no come chufas, come arcatufas.

boca

El sanluqueño no besa: te come la boca.

buena o güena gente

El sanluqueño no es buena persona: es buena gente o güena gente.

dejarse caer

El sanluqueño no duerme siesta: se deja caé.

cagalera

El sanluqueño no sufre diarrea: sufre cagalera o se caga vivo.

calentitos

El sanluqueño no come churros ni porras: come calentitos.

calistro

El sanluqueño no dice eucalipto: dice calistro.

dar el callo

El sanluqueño no trabaja: da er callo.

canela

El sanluqueño no es un buen tipo: es canela.

cebaúra

El sanluqueño no tiene una rozadura en el pie, tiene una cebaúra.

enterarse

El sanluqueño no es que no entienda: no z’entera.

charcos

El sanluqueño no bebe mucho: se bebe los charcos.

cigarrón

El sanluqueño no dice saltamontes, dice cigarrón.

comerse

El sanluqueño no intenta ligar: intenta comerse algo.

dialecto

El sanluqueño no habla mal: habla diferente y en su propio dialecto.

enchochao

El sanluqueño no está enamorao: está enchochao.

enchufao

El sanluqueño no tiene influencias: está enchufao.

ennortar

El sanluqueño no es tranquilo: está ennortao.

estercolar

El sanluqueño no caga, estercola.

fenómeno

El sanluqueño no es un triunfador: e un fenómeno.

folllao

El sanluqueño no corre: va follao.

frito

El sanluqueño no duerme: se quea frito.

gorrión

El sanluqueño no se toma un vaso de manzanilla, se toma un gorrión.

harón, jarón

El sanluqueño no es vago: es harón.2

illo, illa, ira

El sanluqueño no se impresiona: sino que dice illo, illa, ira, ¡iraaaa!

jigarse o ajigarse

El sanluqueño no está cansao de correr: está jigao o ajigao.

jundar

El sanluqueño no le dice a su perro ¡ataca!, le dice ¡júndele! o ¡júndale!

litro

El sanluqueño no orina: echa un par de litro.

llegarse

El sanluqueño no va: se llega.

mamaostia

El sanluqueño no es un estúpido, es un mamaostia.

maricona

El sanluqueño no es un presumido: es una maricona.

meco

El sanluqueño no da un puñetazo en la cabeza, da un meco.

mentar

Al sanluqueño no le sale algo mal: es que le están mentando.

mosquearse

El sanluqueño no se enfada: se mosquea.

mosqueta

El sanluqueño no sangra por la nariz, se hace la mosqueta.

oh

El sanluqueño no dice hola: dice ¡ooooooh!

ostiao

El sanluqueño no hace algo mal: está ostiao.

ostiao perdío

El sanluqueño no es despistado: está ostiao perdío.

pandorga

El sanluqueño no dice cometa, dice pandorga.2

pechá

El sanluqueño no come mucho: se pega una pechá.

pecho

El sanluqueño no ríe: se parte er pecho.

pitijopo

El sanluqueño no dice libélula: dice pitijopo.

portes

El sanluqueño no transporta: da portes.

puta cara

El sanluqueño no habla claro: te lo dice to a la puta cara.

reventao

El sanluqueño no está cansado: está reventao.

sobar

El sanluqueño no duerme: se queda sobao.

tremendo

El sanluqueño no es guay: es tremendo.

zarpajazo

El sanluqueño no se cae: se da un zarpajazo.