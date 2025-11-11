Palabras y expresiones únicas que sólo oirás en Sanlúcar o muy cerca
Aquí tienes ‘Habla y léxico de Sanlúcar de Barrameda' para que no pierdas el hilo de una conversación en esta fantástica tierra
Sanlúcar es una tierra singular, tan atractiva como única, de la que te enamora hasta el habla. Destaca por su monumentalidad, sus playas, la manzanilla, los langostinos y el buen ambiente. Su gente acogedora hace que te sientas como en casa, aunque a veces oigas expresiones familiares, pero desconocidas. Y es que el habla sanluqueña está viva, crece y se transforma. De modo que, para que no pierdas el hilo de ninguna conversación, rescatamos una joya del léxico sanluqueño publicada ya hace unos años.
Se trata de una fantástica recopilación: ‘Habla y léxico de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)’, elaborada por Enrique Rodríguez Domínguez y basada en pueblo y gente de Sanlúcar. También cuenta con Leopoldo Pérez del Prado como colaborador y con eLTeNDeDeRo en el montaje y recepción. En su publicación online advierten de que dicha recopilación ha sido "Autorizada por la Academia de las Abuelas".
acercar
El sanluqueño no pide que lo lleven: pide que lo acerquen.
ajogarse
El sanluqueño no está asfixiado: está ajogao.
ajumarse
El sanluqueño no se emborracha, z’ajuma.
amocafre
El sanluqueño no utiliza una azada pequeña sino un o una amocafre.
ancá
El sanluqueño no va a la tienda: va ancá María, Pepa, Antonio.
arcatufa
El sanluqueño no come chufas, come arcatufas.
boca
El sanluqueño no besa: te come la boca.
buena o güena gente
El sanluqueño no es buena persona: es buena gente o güena gente.
dejarse caer
El sanluqueño no duerme siesta: se deja caé.
cagalera
El sanluqueño no sufre diarrea: sufre cagalera o se caga vivo.
calentitos
El sanluqueño no come churros ni porras: come calentitos.
calistro
El sanluqueño no dice eucalipto: dice calistro.
dar el callo
El sanluqueño no trabaja: da er callo.
canela
El sanluqueño no es un buen tipo: es canela.
cebaúra
El sanluqueño no tiene una rozadura en el pie, tiene una cebaúra.
enterarse
El sanluqueño no es que no entienda: no z’entera.
charcos
El sanluqueño no bebe mucho: se bebe los charcos.
cigarrón
El sanluqueño no dice saltamontes, dice cigarrón.
comerse
El sanluqueño no intenta ligar: intenta comerse algo.
dialecto
El sanluqueño no habla mal: habla diferente y en su propio dialecto.
enchochao
El sanluqueño no está enamorao: está enchochao.
enchufao
El sanluqueño no tiene influencias: está enchufao.
ennortar
El sanluqueño no es tranquilo: está ennortao.
estercolar
El sanluqueño no caga, estercola.
fenómeno
El sanluqueño no es un triunfador: e un fenómeno.
folllao
El sanluqueño no corre: va follao.
frito
El sanluqueño no duerme: se quea frito.
gorrión
El sanluqueño no se toma un vaso de manzanilla, se toma un gorrión.
harón, jarón
El sanluqueño no es vago: es harón.2
illo, illa, ira
El sanluqueño no se impresiona: sino que dice illo, illa, ira, ¡iraaaa!
jigarse o ajigarse
El sanluqueño no está cansao de correr: está jigao o ajigao.
jundar
El sanluqueño no le dice a su perro ¡ataca!, le dice ¡júndele! o ¡júndale!
litro
El sanluqueño no orina: echa un par de litro.
llegarse
El sanluqueño no va: se llega.
mamaostia
El sanluqueño no es un estúpido, es un mamaostia.
maricona
El sanluqueño no es un presumido: es una maricona.
meco
El sanluqueño no da un puñetazo en la cabeza, da un meco.
mentar
Al sanluqueño no le sale algo mal: es que le están mentando.
mosquearse
El sanluqueño no se enfada: se mosquea.
mosqueta
El sanluqueño no sangra por la nariz, se hace la mosqueta.
oh
El sanluqueño no dice hola: dice ¡ooooooh!
ostiao
El sanluqueño no hace algo mal: está ostiao.
ostiao perdío
El sanluqueño no es despistado: está ostiao perdío.
pandorga
El sanluqueño no dice cometa, dice pandorga.2
pechá
El sanluqueño no come mucho: se pega una pechá.
pecho
El sanluqueño no ríe: se parte er pecho.
pitijopo
El sanluqueño no dice libélula: dice pitijopo.
portes
El sanluqueño no transporta: da portes.
puta cara
El sanluqueño no habla claro: te lo dice to a la puta cara.
reventao
El sanluqueño no está cansado: está reventao.
sobar
El sanluqueño no duerme: se queda sobao.
tremendo
El sanluqueño no es guay: es tremendo.
zarpajazo
El sanluqueño no se cae: se da un zarpajazo.
