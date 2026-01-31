La apertura del Burger King de Chipiona que se hace viral en redes: casi 2.000 'Me gustas' y más de 1.100 compartidos en un día

"Últimas noticias. Abre un burger King en Chipiona". Dice el presentador y actor Adrián Pino, actor natural de Chiclana, en uno de los reels diarios que cuelga en su cuenta @adrivision. En ella se presenta como comediante, actor. Tras esa frase, se ha encargado de hacer viral entre sus más de 80 mil seguidores en Instagram la apertura de Burger King en Jerez. Para ello, se ha servido del vídeo del alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, en el cual el regidor daba la buena nueva a su ciudadanía.

"Bueno pues la noticia esperada de Chipiona: hoy se abre el Burger King, por fin. Me acaban de llamar de Madrid para informarme como alcalde". Así lo anunciaba Aparcero con énfasis, aunque dejaba claro que lo hacía por la insistencia de los vecinos y vecinas del pueblo chipionero. De hecho, continúa animando a ir a cualquier lugar de esa localidad porque en todos los establecimientos se come de maravilla: "Recomiendo que vayan donde ustedes quieran. En Chipiona hay sitios extraordinarios. Hay establecimientos de hostelería que son magníficamente amables con todas las personas". Además, da otro consejo, un tanto extraño, por su cargo: "Utilicen todos los mecanismos posibles para ser felices. Es lo único que pretendemos aquí". Aparcero insiste en que son los jóvenes y niños quienes le piden a través de las redes sociales saber la fecha de la apertura de la cadena de comida rápida en Chipiona. "Pues hoy en Chipionsa se abre, por fin, el Burger King", concluye.

Tras la finalización del speech del alcalde, Adrián Pino asegura que "este señor me tiene loco": "Hay algo en él que me provoca muchísimo interés. Hace 15 o 20 años que no voy a Chipiona y desconozco si es buen o mal alcalde". Al parecer, el actor sigue el contenido que publica. "Disfrutad de su contenido en redes. Me gusta todo. Ha conseguido, por una extraña razón que tenga muchísimas ganas de ir a un Burger King, pero no a cualquiera, al Burger King de Chipiona. "La magia que sucede en la política local no pasa en ningún otro lado", sentencia el comentarista.

Reacciones de los usuarios

Este reel del actor chiclanero comentado el vídeo del alcalde anunciando la apertura del Burger King de Chipiona ha desencadenado cientos de reacciones. Más de 1790 'Me Gustas', 110 comentarios y 1.124 compartidos, haciéndola viral. En los comentarios se encuentra de todo, unos invitando a Pino a visitar el pueblo de 'La Más Grande', otros expresando la ternura que le contagia el alcalde, y algunos contando ejemplos de otras inauguraciones y de otros alcaldes: "Me recuerda a uno de un pueblo de Galicia que todos los miércoles por la tarde anunciaba en qué bar iba a estar tomando café (hablo de los 80) para que la gente fuera a contarle los problemas y a solucionarlos", comenta un seguidor de Pino. En otros comentarios se hace referencia al parecido del alcalde con El Frutero de 'Siete vidas' o con Juan y Medio. "Por qué conformarte con ser alcalde, si puedes ser el King", comenta con humor uno de los seguidores de Pino.

Polémica apertura

Con este vídeo, se cierra la polémica en torno a la apertura de este establecimiento. Ésta, prevista inicialmente para el puente de diciembre, no pudo ser debido la falta de suministro eléctrico en una zona aún no completamente urbanizada, dejando a su público en suspense, de ahí, el interés de la noticia. Desde el 11 de diciembre, los chipioneros y chipioneras disponen de este establecimiento de comida rápida.