"Soy de Cádiz y me duele decirlo, pero el Faromás alto de España no pertence a Cádiz y no me he vuelto loco"

Desde hace años, el vínculo entre Sevilla y Chipiona es sólido. Basta con ver cómo cada verano la población chipionera se quintuplica, gracias a la llegada de veraneantes, en su mayoría procedentes de la capital andaluza. Esta circunstancia da lugar a que creadores de contenido traten con humor la 'invasión sevilla' que tiene lugar verano tras verano. En 2023, por ejemplo, Pablo Díaz, publicó una joya del humor en la que parodiaba el éxodo sevillano de cada verano rumbo a la población gaditana, suscitando comentarios desternillantes.

Ahora son otros los que generan cierta polémica entre Sevilla y Chipiona. Esta vez, gira en torno a uno de los mayores atractivos turísticos y emblemas de la población gaditana de la costa noroeste: el faro. En concreto han sido Kike y Marga, conocidos en redes como Los Viajes de Margalliver quienes han publicado el reel en cuestión. Cabe resaltar que, los protagonistas de este blog pertenecen a la asociación de blogueros de viajes, Andalucía Travel Bloggers, desde la cual promocionan destinos, muestran los viajes de los socios y que también ha compartido el vídeo.

"El Faro más alto de España no pertenece a Cádiz. No me he vuelto loco", arranca la voz en off dejando a todos los espectadores perplejos. "Sé que el faro está en Chipiona, pero en realidad es propiedad dela Autoridad Portuaria de Sevilla", continúa y añade la razón que corrobora tal afirmación: "Porque, históricamente, Sevilla tenía salida al mar por el Guadalquivir. Vamos que el faro es gaditano, pero la escritura la tiene en Sevilla".

El Faro de Chipiona (Cádiz)

El Faro de Chipiona es el más alto de España y uno de los más importantes de Europa. Se comenzó a construir en 1863 y cuatro años después fue inaugurado. alcanza los 60 metros de altura y dispone de 344 escalones. Además, el material utilizado para su construcción fue la piedra ostionera de Chipiona y Rota, losas de Tarifa y materiales procedentes de Sierra Carbonera, entre los municipios de San Roque y La Línea. En definitiva, se trata de un faro muy gaditano.

"Y aunque los papeles digan Sevilla, el corazón dice Cai. ¿Y tú con quién vas?", finaliza el vídeo con esta pregunta que, una vez más, deja patente el vínculo entre Sevilla y Chipiona y que comparten mucho más de lo que sus habitantes creen.