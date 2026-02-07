Así de apocalíptica lucía Jerez a la llegada de la borrasca Leonardo, según la IA

A lo largo de los últimos días, se han visto estampas poco habituales en el municipio de Jerez. La sucesión de borrascas y, especialmente, la llegada de Leonardo, ha puesto en jaque a las administraciones, las fuerzas de seguridad y a la ciudadanía jerezana en general. El pasado 4 de febrero, el Ayuntamiento de Jerez tomó medidas extraordinarias para lograr que las consecuencias de las precipitaciones previstas hicieran el menor daño posible. Para ello, desalojó varios núcleos rurales y se adoptó el protocolo de actuación por fenómenos meteorológicos adversos.

Los servicios de transporte urbano tanto urbano como rural y de limpieza quedaron suspendidos, el alumnado permaneció en casa, muchos negocios cerraron, se pusieron a salvo a los animales, algunas calles y carreteras se cortaron y se recomendó a la población prudencia. El fruto del anuncio de leonardo, la activación de alerta naranja por la Aemet y elevar el nivel de emergencia del nivel 1 al 2 desembocó en una imagen de la ciudad de Jerez muy distinta a la de un miércoles cualquiera de invierno.

El fotógrafo jerezano, Borja Fernández, ha elaborado un vídeo valiéndose de la Inteligencia Artificial en el que recoge la imagen gris y desierta del centro de Jerez el pasado miércoles, 5 de febrero. En este audiovisual, un pequeño se acerca a un negocio en el que cuelga un cartel en el que se informa de que el establecimiento permance cerrado por el temporal. Se ven mascotas deambular en calles vacías con ramas caídas y algunas viviendas derruidas.

A esto se suma una manada de zombies cargados con bolsas de Mercadona, haciendo alusión a la gran tarea de aprovisionamiento que llevaron a cabo algunos jerezanos y jerezanas previsores, dejando las neveras y vitrinas de los supermercados vacías.

Este viernes, 6 de febrero, por suerte la situación en Jerez no ha derivado en ese escenario apocalíptico que ofrece la IA, aunque bien es cierto que, todavía, la ciudadanía de Jerez mira al cielo con temor ante el anuncio de otro episodio meteorológico similar para los próximos días, y los vecinos de la zona rural continúan desalojados.