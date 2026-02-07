Arcos pide ayuda: productos de primera necesidad, de limpieza, ropa de agua y botas

La semana ha mantenido a los vecinos del municipio de Arcos en vilo. La llegada de la borrasca Leonardo el miércoles, 4 de febrero, y el consiguiente desembalse de las presas de Arcos y Bornos obligaba a desalojar a más de mil vecinos de zonas próximas al río Guadalete, que ha sufrido una crecida espectacular. A pesar de todo, este sábado, día 7, el pueblo arcense intenta retomar relativa normalidad poco a poco. Muchos de los vecinos evacuados por el temporal, como los residentes de El Santiscal y Juan Carlos I, han podido volver a sus hogares, y otras zonas como la barriada de La Pedrosa irán completando el proceso.

El alcalde de la localidad, Miguel Rodríguez, da cuenta de cada novedad a través de las redes sociales, de manera que pueda llegar directo a cada uno de los habitantes de Arcos. En la última actualización, este sábado, Rodríguez confirma que, efectivamente, se está cobrando la normalidad, pero solicita ayuda. "Ahora estamos para ayudar a las personas que han sufrido algún tipo de percance. Solicitamos el siguiente materia: productos de primera necesidad, productos de limpieza".

Quien quiera colaborar, puede hacer entrega de su aportación en el Pabellón Municipal el domingo 8 de febrero, de 09:00 a 14:00 hora. También habrá otro punto de recogida en el Barrio Bajo, concretamente en la sede de la Hermandad de la Borriquita. A partir del lunes estará abierta la nave de Roig Motor, ubicada en el Polígono El Peral, para que aquellas familias que lo necesiten, recojan estos productos. El teléfono de información al respecto es el 615 123 966.

Por otra parte, el servicio de transporte público también ha sido restablecido con nomalidad. No obstante, el alcalde pide a la ciudadanía que mantenga la precaución, que estén atentos a las redes sociales y que no hagan caso a los bulos: "Los dos puentes de la Peña están abiertos, la carretera de la presa está abierta".

Arcos, municipio solidario

La borrasca Leonardo ha puesto en evidencia que, ante todo, Arcos es un pueblo de personas solidarias. Particulares, hermandades, restaurantes y otros negocios han puesto a disposición de quienes lo necesitaran sus instalaciones y medios, desde alojamiento, bombas de agua, vehículos, a un tupper de puchero y crema de verduras, también para los profesionales que ayudan a solventar esta situación.