El arte con el que celebran la Navidad en el colegio Marianistas-El Pilar de Jerez y el Carrefour no se puede aguantar

Coros cantan villancicos de puerta en puerta en Inglaterra, en los aeropuertos, con todos sus miembros ataviados con un jersey típico navideño. Tan normal es esa estampa anglosajona como lo son los villancicos flamencos en la ciudad de Jerez y allí donde van la gente de Jerez enamorada de la Navidad. Desde el pasado 21 de noviembre, el centro de Jerez se ha visto desbordado por la llegada de turistas y visitantes deseosos de ver una tradicional zambomba de Jerez, declarada Bien de Interés Cultural en 2015 y Fiesta de Interés Turístico en Andalucía. Y Jerez no ha defraudado, porque la ciudad canta con el alma y el corazón a la llegada del Señor.

Sin embargo, esta expresión genuina, natural y espontánea en la que se derrocha desparpajo y arte no se limita a las calles de la ciudad los viernes, sábados y festivos previos a la Nochebuena. En Jerez se siente y se expresa diferente. Así se ha demostrado un año más, también ha llegado a más personas, gracias a la difusión que propician las redes sociales. Los villancicos flamencos se han oído en vuelos, donde artistas de Jerez venían de vuelta a casa tras cantar la Navidad en otros puntos de España.

Villancicos entonados por artistas jerezanos.

Pero no hace falta dedicarse a la música o al baile para cantar a la Navidad. En un supermercado de Jerez, el Carrefour Norte, algunos de sus empleados y empleadas han encontrado el hueco para compartir unos momentos mágicos de la Navidad jerezana. Cajas, guitarras, pandereta, palmas y algunos pases de baile han bastado para participar de estas fiestas con todo el arte y las ganas que se pueden tener. "Ven, ven, ven en Nochebuena vente para Jerez", entonaban. El vídeo subido a las redes estaba acompañado de las siguientes palabras: "Gracias, equipo #CarrefourJerezNorte. Sólo puedo decir GRACIAS por este año de trabajo, compromiso y disponibilidad. Por el esfuerzo diario, el compañerismo y las ganas de sumar siempre. Orgulloso de formar parte de un equipo tan humano y profesional. Seguimos adelante, juntos".

Otros rincones y ámbitos profesionales muy diferentes también se contagian del espíritu navideño. Es el caso de el CEIP El Pilar, con una clara protagonista: Rocío. "Buscar un personal de limpieza con más arte que el de nuestro colegio… ¡es difícil! Hoy Rocío nos ha regalado un momento precioso, lleno de cercanía, alegría y mucho compás, que el alumnado de Bachillerato ha disfrutado de lo lindo. Un gesto sencillo que se ha convertido en una experiencia educativa auténtica, de esas que dejan huella y construyen comunidad.

En el colegio Marianista de Jerez creemos firmemente que todas las personas educan, cada una desde su lugar, y que el espíritu de familia se vive en los pequeños detalles del día a día. Rocío nos recuerda que educar también es compartir, transmitir pasión y generar encuentros donde todos y todas nos sentimos parte de algo grande.

Gracias por tu entrega, tu cercanía y tu arte, Rocío. Gracias también a nuestro alumnado por abrirse a disfrutar y valorar estos momentos. Seguimos caminando juntos, creciendo como personas comprometidas, alegres y agradecidas, al estilo de María y del carisma marianista", reza el texto de la publicación del emocionante vídeo.