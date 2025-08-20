Este artista de Sanlúcar pinta acuarelas con agua del Guadalquivir: “Un pedacito queda para siempre en mis obras”

Manuel Olivas junto a Michael Donnellan cuando grabaron las imágenes de la recolección del agua en la playa de La Jara. Sanlúcar.

Andalucía posee lugares mágicos y con encanto. Uno de ellos está en Sanlúcar de Barrameda, concretamente en la desembocadura del río Guadalquivir. Gozar de una puesta de sol con vistas al coto de Doñana es todo un privilegio y muchas personas de allí lo valoran tanto más, pese a contemplarlo día tras día.

El amor por esta maravillosa tierra se expresa de muy diversas formas. La de Manuel Olivas, artista de Sanlúcar, es una maravilla. Presume de pintar “la vida desde Sanlúcar de Barrameda con agua del río Guadalquivir”. Olivas expone estos días en la Fábrica del Hielo su muestra ‘Sanlúcar’, una amplia mirada de esta población a través de la acuarela, en la que realiza un recorrido por la ciudad a través de bodegones, escenas costumbristas y paisajes marinos.

Una de las acuarelas de Manuel Olivas. / Manuel Olivas

El artista sanluqueño compartió un vídeo en su perfil de redes sociales realizado por Film Production Studio, en el cual se le ve tomar el agua del río que muere en Sanlúcar, agua que, dice usa para crear sus obras. La banda sonora que suena en el reel es ‘Paradise’ de Coldplay y va acompañado del siguiente texto:

“El otro día estuvimos grabando, aprovechando la bajamar en la playa de La Jara en la desembocadura del Guadalquivir , cómo recolecto el agua para pintar mis acuarelas. Durante el tiempo que estuvimos allí fui consciente de que, aunque parezca una obviedad, esa puesta de sol que teníamos delante, la número 739.285 de nuestro calendario, sería única como todas las anteriores y todas las que vendrán. Todas diferentes con sus matices y sobre todo en un lugar más que privilegiado y con tanta magia. Quiero dar las gracias a @michaeldonnellan_atlantica de @ingenioproductions por la maravilla de videos que pudimos grabar. Afortunado de vivir en este rincón y también de que un pedacito del mismo pueda quedar para siempre en mis obras de alguna forma”.

En uno de los comentarios preguntan a Olivas algunas curiosidades. Una de ellas si se forma algo de salitre al secarse la pintura. Algo que los compradores de sus obras no han de temer, tal y como explica el propio artista. “La concentración de sal es muy baja en comparación con el agua de mar abierto. En la desembocadura del Guadalquivir la concentración de sal suele estar en torno a 5 y 10 gramos de sal por litro. El agua del océano atlántico tiene entre 35 y 45 gramos de sal por litro. Así que no, ningún problema. Lo que sí hago es siempre enjuagar con dulce y limpiar bien los pinceles después al terminar”.

¿No te parece una forma romántica y sublime de mostrar su pasión por este mágico rincón?