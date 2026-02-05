Este es el aspecto de la playa de Rota más afectada por el temporal: "La imagen es desoladora"

El desfile de borrascas no perdona a ningún rincón de la provincia de Cádiz. El Ayuntamiento de Rota informa del grave impacto que las adversas condiciones meteorológicas están provocando en el litoral de la localidad, con especial incidencia en la playa de Punta Candor, donde, apunta, "la imagen actual es desoladora". El municipio de Rota cuenta con el mayor número de banderas azules de Andalucía. Ésta ondea en Punta Candor, una playa amplia de arena dorada, salvaje y muy cuidada, con una longitud de un kilómetro y medio que se encuentra rodeada de vegetación natural en toda su extensión y que este invierno está sufriendo las inclemencias del tiempo como nunca.

La borrasca Leonardo ha intensificado aún más el impacto provocado por la concatenación de borrascas y fuertes temporales que vienen afectando a la costa en las últimas semanas, ocasionado importantes daños, con pasarelas de acceso completamente destrozadas, una pérdida muy grave de arena y una afección directa al sistema dunar. Esta situación está poniendo en serio riesgo la estabilidad de la playa y de sus infraestructuras.

A pesar de los trabajos que los operarios municipales de playas han venido realizando, aprovechando las treguas entre borrascas para llevar a cabo labores de reparación y protección de pasarelas y accesos en distintas playas del municipio, el panorama actual "es muy grave, especialmente grave en Punta Candor".

Playa Punta Candor, en Rota, antes de sufrir las inclemencias del tiempo. / Turismo Cádiz

Por motivos de seguridad, los accesos a esta playa permanecen actualmente cerrados al paso, debido a la constante pérdida de arena provocada por las mareas vivas y los continuos episodios de mal tiempo. Asimismo, el paseo marítimo de la Costilla presenta acumulaciones de arena arrastrada por el viento y el temporal desde la playa.

Según informan fuentes municipales, se realizará una valoración más detallada de los daños y se retomarán las labores de restauración y reparación en la medida de lo posible en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan. Desde el Consistorio se insiste en la necesidad de extremar las precauciones y respetar las zonas señalizadas y los cortes establecidos, con el fin de evitar posibles riesgos.

El Ayuntamiento de Rota mantiene un seguimiento permanente de la evolución del litoral y continuará actuando conforme las condiciones meteorológicas lo permitan, agradece la comprensión y colaboración de vecinos y visitantes ante una situación que sigue marcada por la inestabilidad del tiempo.