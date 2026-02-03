Carnaval de Rota 2026: programación completa y novedades

Las coplas, los disfraces y papelillos llenarán de color y diversión las calles roteñas un febrero más. El Carnaval de Rota se celebra oficialmente del 14 al 22 de febrero, aunque ya se celebran actos y actividades relacionadas con el mismo. El pasado sábado, 31 de enero, el salón capitular del Palacio Municipal Castillo de Luna acogió el primer acto oficial del Carnaval, en el que se presentó el cartel anunciador y a los pregoneros, los componentes del Cuarteto del Gago, una agrupación que cumple 20 años desde su primera participación en el COAC y que es ampliamente conocida por su estilo irónico y marcadamente gaditano.

El cartel anunciador de este año es obra de José Antonio Bellido Pacheco. Tal y como explicó el propio autor, el cartel refleja la imagen de dos conocidos carnavaleros de la localidad, Antoñito Molina y Felipe Segundo, del Cuarteto de Rota, utilizando el color rosa como tono predominante en homenaje a uno de los tipos más emblemáticos de esta agrupación.

Durante el acto también se rindió homenaje a personas y colectivos muy vinculados al Carnaval roteño: la AMPA del CEIP Pedro Antonio de Alarcón, por su constante participación en la Cabalgata del Humor y su estrecha relación con el Carnaval al acoger durante años ensayos generales de agrupaciones; la chirigota de los hermanos Martín-Arroyo, con más de 25 años de vinculación al Carnaval a través de chirigotas ilegales y romanceros; y Javier Ros Díaz, por su labor de documentación gráfica y difusión de la cultura local y, en especial, del Carnaval.

Fechas destacadas de la programación

Sábado, 14 de febrero. XXXVIII Pregón de Carnaval , en la carpa instalada en la avenida San Juan de Puerto Rico y que este año correrá a cargo del Cuarteto del Gago.

Domingo 15, de febrero. Pasacalles y presentación de ninfas y atlantes, la elección de la Sirena y el Neptuno infantil y el pregón infantil, que este año ofrecerá Salomé Tatiana Alonso Pereira, alumna del CEIP Pedro Antonio de Alarcón, seleccionada a través del concurso municipal de redacción sobre el Carnaval.

Viernes 20 y sábado 21 de febrero. Actuación de la chirigota gaditana "Los camerún de la isla", de Moisés Serrano, Borja Romero y Pedro Tamayo, así como dos sesiones de DJ dirigidas al público joven.

. Actuación de la de Moisés Serrano, Borja Romero y Pedro Tamayo, así como dos dirigidas al público joven, previstas para los días Domingo 22 de febrero. Gran Cabalgata del Humor que pondrá el broche final a estas fiestas, que se completan con otras actividades como el Carnavaleichon Festival “Memorial Esteban Ake-Gatón I”, además de citas gastronómicas tradicionales como la Chicharroná, la Mejilloná Popular, la Filetá Popular y la Camaleoná Popular, entre otras.

La programación de este año contará, además, con otras citas como el Festival de Agrupaciones de Carnaval, que reunirá a la chirigota infantil “Los mal-élficos”, la comparsa “Los locos”, del Piru y el Tomate; la chirigota roteña “Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos”; la chirigota del Sheriff “Los semicuraos”; y la comparsa del Jona, “El manicomio”.

Programación del Carnaval de Rota 2026.

Programación del Carnaval de Rota (2).

Novedades del Carnaval de Rota 2026

En el apartado de novedades, destaca el aumento de los premios del Concurso de Disfraces de la Cabalgata del Humor, con el objetivo de incentivar la participación y reconocer el ingenio de quienes desfilen y se inscriban en el concurso.

Otra de las grandes novedades será la celebración de una batalla de coplas con agrupaciones infantiles en la barriada de San Roque, una iniciativa con la que se pretende dar mayor protagonismo y visibilidad a la cantera carnavalera.