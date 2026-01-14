Dónde tomar un auténtico y delicioso desayuno andaluz en Jerez: "Te quedas a gustísimo y los churros están buenos"

Hoy día en Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, la hostelería y la restauración se están diversificando. No resulta extraño encontrar prestigiosos restaurantes especializados en gastronomías de otras procedencias y culturas o influencias de estas en platos típicos de la tierra. Ya es algo habitual encontrar brunches, huevos benedictinos y otros manjares para tomar en la primera comida del día y, para algunos, la más importante. Sin embargo, el desayuno andaluz, está al alza, y se encuentran verdaderos palacios donde tomarlos a cuerpo de rey en la ciudad jerezana.

El Bodegón 3 es uno de esos sitios de Jerez en los cuales se esmeran en deleitar a sus clientes con un buen desayuno andaluz. Éste tiene un origen humilde, ya que, se se originó cuando los jornaleros andaluces aprovechaban los pocos recursos de los que disponían. Normalmente está compuesto por una bebida -leche, batido, zumo o café- y su correspondiente mollete, bollo o rebanada de campo.

Con aceite de oliva y sal, a veces tomate triturado o en rodajas, habitualmente acompañados de jamón y en ciertas ocasiones, ajo, bien en pequeños trozos o bien untado directamente en el pan tostado.

Jaime Rodríguez degusta un desayuno andaluz de El Bodegón 3, en Jerez, frente al Estadio Chapín.

En el Bodegón III, ubicado en avenida Rafa Verdú, frente al Estadio de Chapín, presumen de ofrecer unos "pedazo de desayunos andaluces", como los define el creador de contenido Jaime Rodríguez López en su cuenta @elrodrisabe en un vídeo en el cual, cómo no, se pone las botas. Rodríguez no elige entre un tipo de desayuno u otro. Laura, de El Bodegón III, lo agasaja con todos los ingredientes. Le sirve un vistoso café con un bollo repleto de jamón y tres tipos de mantecas. "Con el ingrediente más andaluz de todos: el salmorejo", le indica Laura. Este cliente lo tiene claro: "Muy buen desayuno, sobre todo si vienes de hacer mucho deporte. El vegetalito es muy completo y te quedas a gustísimo. Y los churros estan buenos"

Además de este gran desayuno andaluz, en El Bodegón preparan churros y porras. "Los fines de semana se forman colas", aseguran en El Bodegón III.

Mantecas, aceite, jamoncito, churros o porras... La elección no es fácil. ¿Con cuál te quedas tú?

Tapas de el Bodegón III

Este bar también es conocido por sus ricas tapas cien por cien caseras. La carta es ampila y variada: guisos, pescadito frito, carne, hamburguesas, bocadillos, incluso gogres y tartas. Todo para ofrecer desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Uno de los platos con el sello de El Bodegón son las pizzas-porras. Los clientes suelen repetir la experiencia: "Muy buen servicio por parte de los camareros, comida deliciosa, excelente calidad-precio y poco tiempo de espera. Además de una bonita presentación, sin duda volveremos!", asegura María de los Ángeles.