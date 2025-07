La banda tributo a Pink Floyd que no te debes perder este verano en la provincia

Los próximos días 8 y 9 de agosto tendrán lugar en la provincia dos súper conciertos de la reputada banda tributo Being Floyd que interpretará en directo dos de los mejores discos de la historia del rock obra de los británicos Pink Floyd. Será en los jardines del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.

Coincidiendo con que ambos trabajos discográficos han cumplido medio siglo de vida, Being Floyd tocará el viernes ocho de agosto ‘The Dark Side of the Moon’ (segundo disco más vendido de la historia de la música) y un día después ‘Wish you were here’; un repertorio que completarán con otros grandes éxitos de los británicos como Echoes o Confortably Numb entre otros temas.

Un show cuyas entradas ya están disponibles online en todoticket.es (https://todoticket.es/es/events/being-floyd-2-noches-2-discos) o físicamente en tienda de ‘Camijetas’ en Sanlúcar, Malamusica (en la calle Medina de Jerez) y la tienda musical Multison en Chiclana de la Frontera con un precio especial si se adquiere un bono para los dos conciertos.

Reconocida por su fidelidad al sonido original de una de las mejores bandas de todos los tiempos, Being Floyd se embarca en esta aventura de producción propia junto a Almadenea para poner en escena estas dos míticas creaciones que han cumplido medio siglo de vida.

Con base en Jerez, Being Floyd está formado por reconocidos músicos de la escena musical provincial con una dilatada experiencia especialmente en bandas de rock, rock progresivo y blues. José Ángel Márquez (guitarra y voces), Nacho Salmerón (guitarra), Ismael Colón (batería y percusiones), Alberto Márquez (teclado y voces) y Javier Salmerón (bajo) conforman la columna vertebral de Being Floyd, banda formada hace más de dos años y medio y a la que han llegado tras participar todos ellos en proyectos discográficos tanto propios como colectivos en España y Reino Unido.

Para esta ocasión el habitual quinteto se acompañará del saxofonista Antonio Torres y de la voz de la catalana afincada en Jerez, Erika Gómez, completando hasta siete músicos en el escenario.

Being Floyd ya actuó en Sanlúcar en septiembre de 2023 en el espectáculo ‘About Pink Floyd’ celebrado en el Auditorio Manolo Sanlúcar en dos sesiones en las que la banda colgó el cartel de no hay billetes y con éxito de público y crítica. Ahora este tributo da un salto más en su carrera haciendo sonar en directo dos de los discos que no faltan en la colección de millones de fans del rock en todo el mundo.