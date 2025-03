El Bar Pacheco y su merienda de los jueves: buñuelos con chocolate

Las meriendas de los jueves son en Princi Jerez. Y de eso se encargan a la perfección desde el Bar Pacheco con sus famosos buñuelos, elaborados de forma casera y con un toque muy especial, una merienda calentita y muy de Cuaresma. Bañados en azúcar, si te apetece, puedes acompañarlo con tu café por tan solo 2 euros o con un buen chocolate a la taza por 2,50 euros. ¡Los jueves son de buñuelos!

Y aunque en este típico bar de comida casera su especialidad en las tardes son los buñuelos, en el Bar Pachecho también han abierto ya la temporada de cabrillas. Y aquí se llevan la palma. ¡Están riquísimas! También las preparan para encargos por lo que si te apetece tomarte un buen plato de cabrillas desde casa puedes hacerlo con facilidad.

Cabrillas en salsa del Bar Pacheco

Los sábados y domingos también son muy conocidos en este bar de Princi Jerez puesto que se puede degustar su particular ajo campero. ¿Los desyaunos? Otro mítico. Un buen mollete a elegir entre grande o pequeño con jamón cortado a cuchillo, aceite y salmorejo o tomate no deja indiferente a nadie cada mañana. Y si además tienes un evento, el Bar Pachecho te lo pone fácil. Los fogones de este bar también se encienden para hacer tortillones, que no tortillas, por encargo con un precio de 18 euros. La estrella de la corona.