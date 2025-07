Bárbara Rey 'se engancha' a Jerez: en esta ocasión visita Alfredo Café y Copas

El conocido hostelero y presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, asegura en sus redes sociales que ha gozado de una “grata visita”. Y es que una de las personas que ha copado más titulares este año, abriendo informativos y magazines, Bárbara Rey, ha estado en su establecimiento Alfredo Café Copas.

Así lo demuestran las imágenes que ha subido a su perfil de Facebook. En una de ellas la ex vedette posa muy sonriente sola junto al empresario y en la otra lo hace acompañada de todo el equipo del local.

Bárbara Rey acompañada de todo el equipo de Alfedo Café y Copas.

Por el momento no han trascendido los motivos de su estancia en Jerez, pero se puede afirmar que la ex mujer de Ángel Cristo y ex amiga del Rey emérito, Juan Carlos I, ha visitado al menos dos veces (que se sepa) la ciudad de Jerez en muy poco tiempo.

Durante el mes de mayo, en la pasada edición de la Feria del Caballo, Bárbara Rey hizo acto de presencia vestida con traje de gitana rojo. Lo pasó en grande en el Real jerezano e, incluso, atendió muy amablemente a medios locales como Canal Jerez. Esta era su primera vez en la Feria de Jerez, pese a que se había desplazado en otras ocasiones hasta aquí por motivos de trabajo.

Un momento de la entrevista de Bárbara Rey en la Feria de Jerez 2025. / Jerez TV

Entonces, la artista que actualmente reside en Marbella aseguró que volvería el próximo año. Habrá que esperar aún unos meses para saber si cumple su palabra, aunque con lo acogedores que son en Alfredo Café y Copas, seguro que salió de allí encantada y querrá disfrutar de Jerez en cualquier época del año. Porque Jerez engancha...