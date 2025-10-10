De la Base Naval al horno: cómo nació la pizza roteña, icono culinario de Rota

La pizza roteña es uno de los iconos de la ciudad y un intercambio de culturas

Rota huele a mar, a masa recién horneada y a una historia que mezcla culturas. La pizza roteña, nacida del intercambio entre locales y marines estadounidenses, es mucho más que una receta: es una forma de entender la vida en la Bahía. Hoy, sus hornos siguen encendidos, reivindicando un sabor tan local como universal.

Un origen entre Italia y América

La pizza roteña no nació en Nápoles, sino en un rincón de la Bahía de Cádiz. Su historia se remonta a mediados del siglo XX, cuando la Base Naval de Rota atrajo a miles de estadounidenses al municipio. Con ellos llegaron costumbres gastronómicas desconocidas entonces en Andalucía, entre ellas, la pizza. Aquellos militares demandaban locales donde poder comer algo parecido a lo que tenían en casa, y los empresarios roteños no tardaron en adaptarse a esa nueva demanda.

A diferencia de la pizza italiana tradicional, la versión roteña adoptó rasgos propios: masa fina pero resistente, generosa cantidad de ingredientes y una curiosa costumbre que haría temblar a cualquier napolitano ortodoxo: añadir mayonesa Prima sobre el queso. Esa mezcla entre lo local y lo foráneo terminó por crear una identidad gastronómica propia. Hoy Rota presume de tener más pizzerías por habitante que muchas capitales europeas, y la "pizza roteña" se ha convertido en una marca de orgullo local.

Una de las primeras pizzerías de referencia fue la que abrió Vicente Rinche di Lorenzo en 1963, considerada el germen de la tradición actual. Desde entonces, la pizza roteña ha ido evolucionando al ritmo de la localidad: adaptándose al gusto popular, incorporando productos frescos de la costa y haciendo de la pizza un plato cotidiano, asequible y querido.

Cómo se prepara la auténtica pizza roteña

Aunque cada establecimiento guarda su propio secreto, hay rasgos comunes que definen la esencia roteña. La masa se elabora con harina fina y se estira mucho, buscando ese equilibrio entre el crujiente del borde y la elasticidad del centro. La salsa de tomate suele ser casera y con un punto más especiado que en la receta italiana. Sobre ella se añaden ingredientes locales como jamón cocido, atún, chorizo, gambas o carne picada, en porciones generosas.

La pizza roteña es muy generosa en sus ingredientes / M.G.

El queso no siempre es mozzarella: en muchas pizzerías se utilizan variedades como gouda o edam, que aportan un sabor más intenso. Y, por supuesto, el toque final, que escandaliza a los puristas italianos pero enamora a los roteños, consiste en cubrir la superficie con un hilo de mayonesa Prima, a veces ambos. Es un gesto casi ritual, un sello que distingue a la pizza roteña del resto.

Existe incluso una variante marinera, la pizza de pescado a la roteña, que incorpora la salsa tradicional del “pescado a la roteña”: tomate, cebolla, ajo, pimientos y perejil.

Dónde probar la mejor pizza roteña

Quien visite Rota sin probar una de sus pizzas, se pierde una parte esencial del alma del pueblo. En la céntrica calle Higuereta, La Pizzería es uno de los locales más veteranos y queridos, con una receta clásica que no pasa de moda. Muy cerca, El Gallego ofrece una de las versiones más populares, con pizzas cuadradas, abundantes y una base que se mantiene crujiente hasta el último bocado.

En la avenida de la Diputación, Pizza & Pasta combina tradición roteña con propuestas más contemporáneas, mientras que Pink Pepper apuesta por masas finas y mezclas creativas en un ambiente moderno. También destaca Slice of New York, donde la influencia americana se deja notar tanto en el tamaño de las porciones como en la presentación.

Pink Pepper es de los mejores sitios para probar la pizza roteña / M.G.

Cada pizzería tiene sus defensores, y los debates sobre cuál es "la auténtica" son habituales entre los vecinos. Rota incluso celebra un Festival de la Pizza de Rota, en el que participan los principales establecimientos del municipio.

No hay verano sin colas frente a los hornos, ni paseo nocturno sin el aroma de una pizza recién horneada que se mezcla con la brisa del Atlántico. La pizza roteña demuestra que la gastronomía, como las personas, se enriquece en el cruce de caminos.