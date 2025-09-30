Las mejores cafeterías de especialidad en Jerez: bares de toda la vida, lugares modernos para brunch y otros locales

El café de especialidad es diferente al que estamos acostumbrados: su grano y su servicio son las características más importantes

Este miércoles 1 de octubre se celebra el Día Mundial del Café, una fecha marcada en el calendario de millones de personas que comienzan la jornada con una taza en la mano. En Jerez, donde el café tradicional servido en barra y acompañado de churros o una tostada sigue siendo un ritual diario, cada vez surgen más espacios que buscan elevar la experiencia cafetera a otro nivel.

Cuando hablamos de una cafetería de especialidad no nos referimos simplemente a preparar un buen café, sino a un proceso mucho más amplio: granos cultivados bajo estándares de calidad, con trazabilidad y compromiso con el productor; tuestes controlados que respetan los matices del origen; y un servicio donde el barista conoce qué está ofreciendo y lo presenta con mimo.

En Jerez, aunque la tradición popular sigue viva, en los últimos años han emergido propuestas que buscan acercar esta cultura cafetera a los vecinos. Coincidiendo con el Día Mundial del Café, te proponemos una ruta por cuatro locales donde saborear esta nueva forma de entender la taza.

Cocó Café

Cocó Café, en la calle Costa Azahar 4, es ya uno de los referentes locales de especialidad. Abrió sus puertas hace algunos años con la intención de ofrecer desayunos y meriendas diferentes en un ambiente cálido y acogedor. Desde verano de 2023, bajo nueva dirección, el local ha continuado evolucionando, profundizando en sus valores esenciales: brindar momentos de calidad en todos los sentidos, desde que entras por la puerta hasta que terminas tu visita.

La cafetería destaca por su amplia terraza, donde los clientes pueden disfrutar de sus productos con comodidad. Además, Cocó Café ofrece la posibilidad de llevar sus productos a casa o al lugar de trabajo, adaptándose a quienes buscan conveniencia sin renunciar a calidad. Entre sus propuestas más especiales se incluyen un High Tea al estilo inglés, un Brunch Especial y bonos regalo para compartir un momento único en la cafetería. También preparan tartas y dulces para eventos especiales, lo que convierte al espacio en un referente para quienes buscan combinar café de calidad con experiencias memorables.

Coco Café se ha convertido en uno de los locales más queridos por los amantes de café / M.G.

Abre todos los días de 7:30 h a 20:30 h, con algunos ajustes en verano. Ese horario amplio le permite servir desayunos, cafés intermedios y meriendas con respaldo constante. Su propuesta transmite cuidado y coherencia: producto tratado con respeto y atención al detalle.

Candié Café

Candié Café, ubicado en Avenida Rey Juan Carlos I, es uno de los espacios más recientes que ha renovado la escena cafetera de Jerez. Sus fundadores, Alejandro y Gonzalo, unieron sus pasiones y conocimientos para dar vida a este proyecto que abrió sus puertas en junio.

Candié Café combina tradición y modernidad, mezclando los dulces clásicos con las tendencias más innovadoras de pastelería. Cuenta con un obrador propio, donde se elaboran diariamente panes de masa madre y productos con harinas ecológicas, y en su sala se sirve café 100 % arábico y de especialidad, pensado para los amantes de los aromas y sabores complejos. Además, planean aprovechar su terraza en verano para ofrecer tapas, cervezas y recetas saladas, creando un espacio versátil con la atmósfera de las cafeterías europeas pero manteniendo la identidad jerezana.

Aunque lleva poco abierto, Candié ofrece propuestas muy variadas en cuanto a cafés / Carolina Rojas

La Pirulina Coffee

La Pirulina Coffee, situada en la Calle Porvera, 11, en pleno centro de Jerez, es un local que ha ganado popularidad por su propuesta dulce y creativa. Con una calificación de 4,5 sobre 5 en Google, ha conquistado a locales y visitantes con su ambiente acogedor y su variada oferta de postres y bebidas.

Entre sus especialidades se encuentran los gofres, crepes y tortitas, todos elaborados al momento y personalizables con una amplia variedad de toppings. Además, ofrecen helados tailandeses, batidos artesanales y smoothies, ideales para acompañar una merienda o disfrutar en su terraza. El café y los tés del mundo que ofrecen complementan perfectamente sus dulces, creando una experiencia sensorial completa.

El local, aunque pequeño, está decorado con esmero, ofreciendo un ambiente tranquilo y relajado. Es ideal para disfrutar de una merienda tranquila o para llevar un capricho dulce a casa. Su horario de apertura es de martes a domingo de 15:00 a 21:00, permaneciendo cerrado los lunes.

La Pirulina se encuentra en el centro de Jerez, siendo accesible para cualquiera que quiera tomar un café céntrico / M.G.

Menta Healthy Food & Coffee

Menta, ubicada en la calle Guatemala, es un espacio donde la salud y el sabor se encuentran. La carta incluye información nutricional de cada plato, por lo que no hace falta contar calorías: el equilibrio entre proteínas, grasas, azúcares e hidratos ya está cuidado por ellos. Su filosofía combina comida deliciosa con conciencia saludable y respeto por el medioambiente, apostando por productos veganos, ecológicos y envases sostenibles.

En Menta se puede disfrutar de desayunos, brunches, almuerzos y meriendas, sin importar la hora del día. Su carta dulce y salada es amplísima: tostadas con queso cottage, salmón ahumado y tomate cherry; croissant con huevos benedictinos; crepes de avena con galleta María y salsa de chocolate blanco. Para almuerzos o meriendas, ofrecen tacos de carnita o atún rojo con mayonesa de lima, quinoa salteada con verduras, brioche de carrillada con salsa de queso curado, tarta de pistacho o pollo con salsa de cacahuete y un toque de soja. Todo esto puede acompañarse de un sabroso café o un matcha, haciendo de cada visita una experiencia completa.

Menta es uno de los locales que mas quieren a los que les gusta el brunch / M.G.

Los fundadores de Menta destacan que comer bien no debe ser aburrido, y su carta refleja esa filosofía: sugerencias originales que permiten cuidarse de forma fácil y deliciosa. Como comenta una reseña destacada, "si quieres un desayuno diferente y espectacular, es el sitio ideal". El horario de apertura es de 8:00 a 20:30 todos los días, para que los clientes puedan disfrutar de su oferta a cualquier hora.

No basta con que un café esté bien hecho, en el mundo de la especialidad todo suma: el origen del grano, su trazabilidad, el proceso de cultivo, el tueste, la frescura, la dosis, el método de extracción. El barista debe conocer lo que sirve y poder contarlo. El cliente no solo bebe, sino que descubre.