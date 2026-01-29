Se buscan cocineros, parrilleros y ayudantes de cocina en este chiringuito de Chipiona: "Si tu mundo es la cocina, Saam es tu destino"

Muchos restaurantes y chiringuitos ultiman los detalles para reabrir tras un paréntesis, en el cual aprovechan para hacer reformas, introducir mejoras y, por supuesto, descansar. Uno de ellos es Saam Club de Mar, enclavado entre Chipiona Y Sanlúcar de Barrameda, en la playa chipionera del Niño de Oro. Se trata de un restaurante beachclub, donde ofrecen una amplia variedad de platos que incluyen pescado, carne, arroces y más, y cuenta con espacios interiores y exteriores para celebrar eventos, con impresionantes vistas al mar.

Hasta ahora, Saam Club de Mar se ha caracterizado por un ambiente relajado y sofisticado. Su cocina apuesta por una gastronomía moderna que te deja buen sabor de boca, sobre todo al saborearla en su local de ensueño y su entorno, casi ‘salvaje, con vistas al Coto de Doñana, tras la desembocadura del Guadalquivir. Para este paradisíaco establecimiento, la cocina es "una auténtica celebración de los sabores locales". "Con su enfoque en productos de kilómetro cero, este beachclub en Chipiona ofrece una experiencia gastronómica única que combina lo mejor del mar y la tierra. Platos cuidadosamente elaborados con ingredientes frescos y locales".

Saam Club de Mar, en Chipiona.

Las programación de actuaciones en directo es, sin duda, otro de los puntos fuertes de Saam cada verano.

Oferta de Empleo

Ahora, antes de iniciar nueva temporada este establecimiento a pie de playa busca personal. En concreto, necesita cocineros, parrilleros y ayudantes de cocina: "Te estamos buscando... Si tu mundo es la cocina, Saam es tu destino. Buscamos personal con experiencia o con muchas ganas de aprender que quiera trabajar y crecer en nuestro pequeño paraíso. Manda tu CV a comunicacion@saamclubdemar.com, obtén más información en el 646 453 669".

Aún no ha hecho pública la fecha oficial de reapertura, pero suele ser en torno a finales de febrero. En su instagram ya han asegurado que será próxima.