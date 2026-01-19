Calendario de eventos de Jerez 2026 para que no te pierdas nada: arranca esta semana con la Pasarela Flamenca Tío Pepe JRZ

Prepara la agenda porque Diario de Jerez te mantendrá informado de todas las citas relevantes que tendrán lugar en la quinta ciudad más importante de Andalucía y Capital Española de la Gastronomía 2026: Jerez. Te ayudamos a planificar tus visitas a la ciudad con este calendario de eventos para que no te pierdas nada.

Pasarela Flamenca Tío Pepe JRZ. Del 22 al 25 de febrero 2026

La Pasarela Flamenca Tio Pepe JRZ es el escaparate de la moda flamenca por excelencia. Las Bodegas González Byass, acogen las últimas tendencias del sector, las propuestas más innovadoras de diseñadores. Toda una experiencia 360º, donde la creatividad y la moda se conjugan en enclave único donde degustar sus magníficos vinos.

Carnaval de Jerez. Del 13 al 15 de febrero

El Pregón, el Pasacalles y la Gala Carnavalesca son los ejes de esta gran fiesta.

30 Festival de Jerez. Del 20 de febrero al 7 de marzo de 2026

El lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del compás. La ciudad invita al público de todo el mundo a que se deje sorprender y seducir por el arte flamenco. A que se sumerjan de lleno en la escena del baile flamenco y la danza española con el Festival de Jerez. La ciudad abre su patrimonio histórico, palacios, bodegas, peñas, tablaos, tabancos y el Teatro Villamarta para acoger al público, aficionados y amantes del arte flamenco y de la ciudad de Jerez, con motivo de la celebración del Festival de Jerez durante varias semanas de los meses de febrero y marzo.

Esta experiencia va más allá de ser un mero espectador, el público se convierte en actor activo y participa en cada uno de los espectáculos, cursos, y otras actividades que componen su programación.

El Festival de Jerez abre cada año sus puertas a amantes del flamenco de dentro y fuera de la ciudad de Jerez. Un espacio para el descubrimiento y el aprendizaje.

Semana Santa de Jerez. Del 29 de marzo al 5 de abril 2026

Declarada de Interés Turístico Nacional, la Semana Santa de Jerez es un gran evento de carácter religioso, social y cultural que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Se celebra anualmente en la semana del primer plenilunio de la primavera.

La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la primavera de la ciudad. Casi medio centenar de hermandades procesionan en la ciudad y muestran un rico patrimonio cultural histórico y artístico puesto que los más reconocidos imagineros, tallistas, orfebres y bordadores de los últimos siglos han contribuido a engrandecerla, dejando en ella un destacado legado. Su patrimonio, el elevado número de hermandades, el más amplio tras Sevilla, y la singular saeta flamenca, el palo flamenco de la Semana Santa de Jerez, la convierten en una de las más relevantes de Andalucía y España.

Gran Premio de España MotoGP. Abril 2026 - Fechas por determinar

La ciudad y el Circuito de Jerez acogen por primera vez el Gran Premio de España de Motociclismo en 1987. Desde entonces, esta prueba se ha venido celebrando cada año para deleite de los aficionados al mundo de la moto y está considerada como una de las competiciones más prestigiosas, tanto por la asistencia de público su repercusión mediática y éxito de organización. La ciudad de Jerez y su Circuito se han convertido en punto de encuentro y una cita ineludible para la afición del motor, con motivo de la celebración del Gran Premio de España Moto GP, convirtiéndose en el centro del motor.

Abanicos el pasado miércoles de Feria en el González Hontoria. / Manuel Aranda

Feria del Caballo. Del 9 al 16 de mayo 2026

La Feria del Caballo está declarada de Interés Turístico Internacional. Se celebra en el Parque González Hontoria, a escasos pasos del centro histórico y de destacados atractivos de la ciudad.

Con carácter anual y durante una semana, la alegría y la diversión inundan la ciudad. La Feria del Caballo brinda la oportunidad de disfrutar de los vinos de la tierra, el flamenco, los caballos y el ambiente que inunda la ciudad. Jerez luce sus mejores galas en torno a sus principales exponentes culturales: el caballo, el flamenco y el vino. La Feria del Caballo cuenta con un excepcional paseo de caballos, celebra su tradicional Concurso de Enganches, Concurso Morfológico, pruebas hípicas de doma clásica, vaquera, acoso y derribo, la entrega del Premio Caballo de Oroy exposiciones de ganado selecto, entre otros.

Su origen procede de la celebración de un mercado ganadero y este ha evolucionado hasta convertirse en una fiesta en la que el caballo de Pura Raza Española y Cartujana es el máximo protagonista.

Vinoble. 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2026

El Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos y Licorosos y Dulces especiales, Vinoble tiene lugar en Jerez con carácter bienal convirtiendo a la ciudad en el eje y escaparate mundial del mundo vinícola, desde un enclave único: el Conjunto Monumental Alcázar de Jerez, construido entre los siglos XII y XVIII, cuya belleza y valor histórico están en armonía con la nobleza de los vinos protagonistas del Salón.

Vinoble ha cumplido ya diez ediciones a través de las cuales ha pasado de ser además de una manifestación cultural y promocional de la tipología de vinos expuestos un evento de referencia inexcusable en el mundo vinícola y que engloba al sector de los cinco continentes.

Tío Pepe Festival. Julio - agosto 2026

Durante los meses de julio y agosto Jerez ofrece una atractiva programación cultural, en la que se incluye el Festival Tío Pepe, una propuesta musical destacada por la calidad de los artistas nacionales e internacionales que reúne, consolidada como una de las referencias de ocio más atractivas de la provincia. Una cita con la mejor música, los vinos de Jerez y la gastronomía para no perderse Jerez este verano.

Viernes Flamenco. Julio - agosto 2026 - Fechas por determinar

Los Viernes Flamenco son, junto a la Fiesta de la Bulería, el evento entorno al arte flamenco de más relevancia en los meses estivales. Los Viernes Flamenco ofrecen un ciclo de conciertos de reconocidos artistas flamencos y convierten a Jerez en el centro musical del género en la provincia de Cádiz e invita al público a disfrutar de una programación que se desarrolla en un enclave privilegiado de la ciudad. Jerez sorprende a la afición con un cartel de artistas alrededor de este ciclo musical que se celebra durante los meses de julio y agosto y con carácter anual.

Fiesta de la Bulería. Agosto 2026 - Fechas por determinar

La Fiesta de la Bulería es una cita obligada para los amantes del flamenco, en la que el cante y el baile flamenco marcan las señas de identidad y cartel de artistas.

Los Viernes Flamenco y la Fiesta de la Bulería se celebran en época estival, convirtiéndose en una ocasión de encuentro para los que disfrutan del arte flamenco. El origen de La Fiesta de la Bulería es homenajear a la bulería, el palo flamenco más típico de Jerez. Una fiesta creada y organizada por Juan de la Plata en 1967, se consolida como una de las grandes citas del panorama flamenco nacional e internacional.

Calendario de eventos de Jerez 2026

Fiestas de la Vendimia. Agosto y septiembre - Fechas por determinar

También son conocidas como Fiestas de Otoño y se celebra durante las dos primeras semanas del mes de septiembre. La ciudad de Jerez despide cada verano como mejor sabe, con vino y fiestas. Un año más homenajea su particular cultura del vino con las Fiestas de la Vendimia: catas, visitas, rutas, exposiciones, talleres y actuaciones.

Día Europeo del Caballo. Fecha por determinar

Jerez, junto a las ciudades de Golega, en Portugal, Pardubice, en República Checa, Waregem, en Bélgica y Wroclaw, en Polonia, conforman la Red Europea de Ciudades del Caballo, EuroEquus. EuroEquus establece la celebración del Día Europeo del Caballo, durante el segundo fin de semana de cada mes de septiembre, con el fin de lograr la promoción internacional del turismo ecuestre y favorecer la homogeneización de los estándares de calidad en las diferentes ciudades europeas del caballo.

El Día Europeo del Caballo incluye una serie de eventos basados en la promoción de los territorios ecuestres, organizado por cada ciudad en su propio territorio, y promovido de una manera común, para que obtener un mayor impacto en cuanto a imagen y difusión se refiere.

Cultura y tradición del territorio están estrechamente vinculados a la identidad del caballo y para miles de productos típicos que se convierten en símbolo de la calidad de vida y embajadores de un lugar, lo que permite el descubrimiento de las ciudades turísticas ecuestres de los municipios socios de Euroequus.

Día Mundial del Turismo. 27 de septiembre

El 27 de septiembre conmemoramos el Día Mundial del Turismo con la mirada puesta en la necesidad de seguir impulsando el desarrollo de un turismo sostenible que vele por los intereses y el futuro de las personas y el planeta. El Ayuntamiento de Jerez, de la mano del tejido empresarial que conforma la industria turística de nuestro destino, se suma a esta celebración que promueve la Organización Mundial del Turismo, con una serie de propuestas que pretenden ser una llamada de atención a la concienciación sobre el interés y el valor económico, social y cultural del Turismo.

Feria del Libro. Octubre 2026 - Fechas por determinar

Jerez es la cuna de José Manuel Caballero Bonald, Premio Cervantes, y de otros muchos autores de todos los géneros literarios. La ciudad, donde también otros viajeros románticos, poetas y novelistas llegaron para experimentar su magia, vivirla, y rememorarla después ya para siempre en sus relatos, festeja durante varios días con charlas, presentaciones, expositores y otros actos la Feria del Libro. Año tras año, atrae a un mayor número de asistentes.

Lidia María Jaime, Mala Rodríguez y María Espejo, en el II Festival con Acento de Jerez.

Festival de Cine 'con Acento'. Del 13 al 17 de septiembre

En 2026 se celebra la cuarta edición de este festival consolidado en el panorama nacional, tras tres ediciones de éxito. En la última edición se recibieron 200 obras. Se reconoce el cariz social del contenido y que sea rodado en la provincia de Cádiz. Es lugar de encuentro para todos los profesionales del sector y de promoción para los jóvenes talentos.

Campeonato Mundial de Superbike. Del 16 al 18 de octubre

Este Mundial de Superbike, similar al de Moto GP, es cercano y entretenido.

Día Mundial del Enoturismo. 9 de noviembre 2026

Jerez celebra el Día Mundial del Enoturismo, esto significa que el mes de noviembre y con carácter anual, la ciudad brinda la oportunidad extraordinaria de conocer su cultura milenaria alrededor de la viña y los vinos. El Día Mundial del Enoturismo es una iniciativa de la Red Europea de las Ciudades del Vino y se celebra simultáneamente a nivel mundial, el segundo domingo del mes de noviembre.

En la ciudad jerezana el vino no solo se bebe sino que también se saborea, se siente y se convierte en complemento ideal de la rica gastronomía de esta tierra que seduce a cuantos la visitan a través de las mil y una opciones de ocio que se abren en torno al jerez.

Día Internacional del Flamenco. 16 de noviembre 2026

El flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 16 de noviembre de 2010. Con este motivo, Jerez celebra en esta fecha y con carácter anual, ser una de las ciudades reconocidas como cuna del flamenco.

El flamenco es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical, denominados respectivamente cante, baile y toque. El flamenco expresa toda una serie de emociones, que van desde la tristeza hasta la alegría. El flamenco alcanza su internacionalización, es un arte compartido, las alegrías, fandangos, seguiriyas, soleás y las bulerías se adueñan de Jerez en el mes de noviembre, como en tantas otras ocasiones a lo largo del año. Con este motivo, Jerez ofrece un programa rico en matices y lleno de sorpresas en torno al flamenco.

Navidad de Jerez. Noviembre 2026 - enero 2027

La Navidad es otro ciclo festivo con 'sabor propio' en Jerez, la ciudad ha sabido impregnar de un carácter propio a esta fiesta anual. El encendido del alumbrado, las tradicionales zambombas, declaradas Bien de Interés Cultural, belenes, la cabalgata de los Reyes Magos, la rica gastronomía y un espectacular alumbrado hacen de estas fechas navideñas un momento ideal para disfrutar de la ciudad.