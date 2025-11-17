La cantante Rosalía invita al presentador Jimmy Fallon a visitar Jerez en uno de los shows más famosos del mundo: “Tienes que ir”

Jerez está de moda o, mejor dicho, la cantante Rosalía está poniendo de moda Jerez. La artista que bate récords con su nuevo disco ‘Lux’, recorre los medios de todo el mundo para promocionar este último trabajo. De forma simultánea, da a conocer el arte de esta tierra.

La cantante catalana ha cruzado el charco para ser entrevistada enThe Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon, uno de los más famosos de la televisión estadounidense y del mundo. Allí mismo actuó en directo interpretando ‘La Perla’, uno de los temas de su cuarto y último trabajo.

Era la segunda vez que visitaba el show de Fallon y la sintonía entre ambos fue patente desde el comienzo. Rosalía lo animó a cantar. También le mostró cómo tocar las palmas flamencas. Se ganó al presentador y al público con el compás. Afirmó que en Jerez “lo hacen de forma natural y bellísima". "Tienes que ir", instó la cantante al presentador en inglés. A lo que éste respondió que lo haría encantado en cuanto pudiera.

Una vez más, Rosalía, la gran estrella del momento, vuelve a expresar su admiración por la ciudad jerezana delante de miles de espectadores. Sin duda alguna, se está convirtiendo en la mejor embajadora de Jerez.

Un instante de Rosalía en The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon.

Cabe recordar que menciona a Jerez en una de las canciones que forma parte de su último disco, ‘Reliquia’. En ella comienza afirmando que perdió sus manos en Jerez. También nombra en el resto de la letra a otras grandes ciudades del mundo como París, Los Ángeles o Roma. De esta manera, desde el pasado 7 de noviembre, con el lanzamiento de ‘Lux’ y su gran éxito, el nombre de la ciudad de Jerez está llegando a millones de oídos.

El Ayuntamiento de Jerez también ha correspondido a la cantante. Para ello, Rosalía es la encargada de poner voz a los encantos de Jerez con su canción ‘Sexo, violencia y llantas’ en un vídeo promocional. Imágenes de la Cartuja de Jerez, el Alcázar, un catavino llenándose, o el interior de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, a flamencas bailando y paseando en un coche de caballos y a numerosas botas de vino que descansan en el interior de una gran bodega se suceden con esta banda sonora: "Quién pudiera venir de esta tierra/ Y entrar en el cielo y volver a la tierra/ Que entre la tierra, la tierra y el cielo/ Nunca había el suelo".