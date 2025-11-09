La cantante Rosalía pone voz a los encantos de Jerez con su canción ‘Sexo, violencia y llantas’

Rosalía en el videoclip de 'Berghain', de su dico LUX.

La ciudad jerezana y la gran estrella de la música catalana estarán unidas para siempre. La artista Rosalía, que se ha declarado siempre una entusiasta del flamenco y de grandes figuras jerezanas de este mundo, lleva el nombre de Jerez por todo el mundo. Lo hace a través de su recién estrenado álbum, LUX, lanzado el pasado 7 de noviembre revolucionando aún más el mundo de la música. En su tema ‘Reliquia’ realiza un tour sentimental por grandes ciudades del mundo como Los Ángeles, París, Berlín, Roma, Milán o Buenos Aires.

Letra de 'Reliquia', de Rosalía

“Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma

Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona

Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA

Los heels en Milán, la sonrisa en UK

Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy, ooh

Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté”

Apenas unos pocos días después la ciudad de jerezana responde agradeciendo con más música a la cantante. El Ayuntamiento de Jerez hace público un vídeo promocional que ensalza los atractivos de la ciudad con una banda sonora muy especial. Se trata de ‘Sexo, violencia y llantas’, una de las canciones que se incluyen en el nuevo álbum de Rosalía. Esta es la canción que abre el disco y sirve de obertura de la obra completa.

Letra de ‘Sexo, violencia y llantas’, de Rosalía

"Quién pudiera venir de esta tierra

Y entrar en el cielo y volver a la tierra

Que entre la tierra, la tierra y el cielo

Nunca había el suelo"

Vídeo promocional de Jerez con ‘Sexo, violencia y llantas’, de Rosalía.

Estos versos complementan a las imágenes aéreas de la Cartuja de Jerez, el Alcázar, un catavino llenándose, o el interior de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, a flamencas bailando y paseando en un coche de caballos y a numerosas botas de vino que descansan en el interior de una gran bodega. En total, 17 segundos absolutamente celestiales que saben a gloria, pues no hay un cóctel más idóneo en este preciso momento.

Rosalía en números

A esta corta producción se le puede augurar éxito, ya que, todo lo que toca Rosalía es un gran éxito. El debut de su álbum LUX ha logrado más de 42 millones de reproducciones en Spotify en 24 horas, y su posición en el puesto número 3 de artistas globales de Spotify.