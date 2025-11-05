La cantante Rosalía perdió algo en Jerez y lo cuenta en 'reliquia', una de sus nuevas canciones

La artista más rompedora del panorama musical español (y más allá) vuelve a demostrar su devoción por la ciudad de Jerez. Rosalía ya dejó clara su admiración por el arte de la ciudad jerezana cuando inauguró la gran fiesta musical de los Grammy Latinos 2023 interpretando en una canción del maestro jerezano Manuel Alejandro, 'Se nos rompió el amor'. Lo hizo acompañada por un numeroso grupo de guitarristas y palmeros, que fueron incorporándose al tema, entre los que estaban los jerezanos Alfredo Lagos, Javier Patino, Carlos Grilo y Manuel Cantarote. Y ahora, en un supuesto descuido, ha publicado durante unos minutos su nueva canción, ‘Reliquia’, incluida en su nuevo álbum ‘Lux’, que arrancaba mencionando a Jerez.

Fragmento de la canción 'Reliquia', de Rosalía

“Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma

Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona

Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA

Los heels en Milán, la sonrisa en UK

Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy, ooh

Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté”

Para quienes no estén al corriente, cabe recordar que la cantante catalana es una gran admiradora de artistas de la tierra como La Paquera o Capullo de Jerez. Y, por supuesto, gran amiga de Manuel Alejandro a quien sorprendió no hace mucho en su casa junto a Alejandro Sanz. Tal y como confirmó el propio compositor jerezano, ambos artistas le encargaron una nueva canción para cantar a dúo, trabajo que aceptó de buen grado.

Rosalía y Alejandro Sanz con Manuel Alejandro tras una visita a casa del compositor jerezano.

Sin duda, la bella mención de 'Reliquia' pone a Jerez una vez más en el candelero, justo cuando la ciudad persigue el sueño de convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031.

‘Lux’ de Rosalía

El lanzamiento del nuevo álbum de Rosalía, titulado ‘Lux’ en el que se inserta el tema ‘Reliquia’ está previsto para este 7 de noviembre. A partir de entonces se podrá oír la canción en bucle. La expectación es máxima tras el éxito del primer adelanto ‘Berghain’. El título de esta canción hace referencia a una discoteca nocturna de música electrónica más emblemáticas de la noche en Berlín y del tecno actual.