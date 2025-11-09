Ruta con Toñi Moreno por sus lugares favoritos para comer y conectar: "Amamos Sanlúcar"

Lleva a Sanlúcar 'por bandera'. La expresión es tan manida como cierta. La periodista, presentadora y ex concursante de Masterchef Celebrity, Toñi Moreno, se deshace en halagos a su tierra siempre que puede. Tanto es así que, no ha dudado en hacer hueco en su agenda para diseñar una ruta íntima y personal. Seguimos los pasos de esta estrella de la televisión que nos llevan a los bares, restaurantes y rincones de la localidad más especiales para ella.

Ruta gastronómica de Toñi Moreno

La presentadora posee su vivienda en La Jara, aunque fue criada en el Barrio Alto, donde, a día de hoy, reside su madre. En esta zona de Sanlúcar, Capital Española de la Gastronomía 2022, se encuentra una tasca que frecuenta muy a menudo con los suyos, Los Aparceros (calle Pozo Amarguillo, 19): “Aquí te encuentras la mejor sopa de tomate del mundo que te puedes tomar con una copa de manzanilla en rama. No cabemos en la barra que tiene más años que yo, pero es una maravilla”, bromea. También destaca las tapas tradicionales del Bar El Conejo (calle Jerez, 14) ubicado en el mismo barrio, negocio que dirige un familiar y que cuenta con una amplia terraza.

Toñi Moreno con su hermana en Los Aparceros, ubicada en el Barrio Alto de Sanlúcar. / Cedida

Para comer pescado fresco de Sanlúcar, la presentadora no sale del barrio que la vio crecer y se decanta por La Espuela II, situada al final de la calle Borreguero: “Por la tarde ves cómo traen el pescado de la lonja. Es el más fresco del mundo. Puedes comer langostinos, gambas, galeras, ortiguillas con toda la familia”. Se trata de un establecimiento muy cercano, de siempre, con el mantel de papel. “Ahí me encuentras todos los fines de semana”, asegura.

En Bajo de Guía visitamos Casa Bigote y El Mirador de Doñana. “De Bigotes me encantan las hamburguesas de bacalao y los langostinos. Del Mirador de Doñana me gusta mucho la sopa de galeras y cómo ha adaptado toques árabes a la cocina sanluqueña en algunos de sus platos”, señala la ex concursante de MasterChef Celebrity.

Mirador de Doñana, en Sanlúcar.

Para los frikis del arroz, Toñi Moreno sugiere otro lugar menos conocido, Veranillo de Santa Ana (calle Manuel Hermosilla, 2), situado en una de las calles aledañas de Bajo de Guía, junto al Polideportivo. “Ahí hacen los mejores arroces a la leña. Las croquetas están buenísimas y trabajan estupendamente el atún”. Y pone especial énfasis en la Ropavieja de corvina: “Es lo más exquisito que has podido comer en la vida”.

Plato del Veranillo de Santa Ana en Sanlúcar.

Los lugares favoritos de Sanlúcar

Enamorada de su tierra, evita seleccionar un lugar concreto porque “lugares bonitos hay los que quieras, Sanlúcar es muy monumental”. Con la naturalidad que la caracteriza, con la que se gana a la audiencia que la admira, confiesa que le gusta recorrer la calle Luis de Eguilaz. Ésta se prolonga desde el Castillo de Santiago hasta el Ayuntamiento, pasando por la Parroquia de la O y el Palacio de Medina Sidonia. En esta calle “estrecha, blanca “encalá, preciosa” también se encuentran las Bodegas Barbadillo. “Me gusta mucho la zona del Barrio Alto de mi pueblo. Ahí vive mi madre y es donde yo me siento. Calle Menacho, Puerta Jerez… toda esa parte tiene muchísimo sabor de Sanlúcar”, reconoce.

Iglesia Nuestra Señora de la O, de Sanlúcar. / juntadeandalucia.es

Tampoco hay quien le quite su paseo por Montijo cada vez que va a Sanlúcar. Dice que suele recorrer la playa de la Jara dirección Chipiona hasta llegar a Montijo, “donde conecto con la naturaleza”.

La playa de Sanlúcar nevada en una publicación de Toñi Moreno en Instagram.

Y es que, más que un lugar con nombre propio, la periodista sanluqueña recomienda vivir un momento concreto del día desde cualquier punto de Sanlúcar como Las Salinas a Bajo de Guía: el atardecer. Ese es el telón de fondo de las imágenes que selecciona de su álbum personal para compartir en esta ruta con Diario de Jerez. En ellas posa junto a su hija: “Porque amamos Sanlúcar”, concluye.