Carnaval de Rota 2026: pregón a cargo de El Cuarteto del Gago, festival de agrupaciones elección de Sirenas y Cabalgata

La fiesta del carnaval en la localidad de Rota no es nada reciente. Ha estado presente en la vida de los habitantes de Rota desde 1605, dato que muchos vecinos y vecinas de Rota ignoran. El Carnaval ha sobrevivido a etapas más y menos convulsas como la república, la posguerra, 40 años de dictadura y la Transición hasta llegar a la democracia. Resulta posible ahondar en la historia de Rota a través de su carnaval, gracias al libro 'Cuatro siglos de Carnaval en Rota (1605-2012)...(y lo que queda)', del roteño Pedro Pablo Santamaría Curtido.

En la actualidad, la villa ya se prepara para celebrar el Carnaval de Rota 2026 que tendrá lugar del 14 al 22 de febrero, con una programación que combina tradición, coplas y un marcado ambiente de calle, en el que la Villa participa activamente con disfraces y un humor desenfadado. Durante esos días se suceden algunos de los actos más esperados del calendario local, como el festival de agrupaciones, la coronación de la Sirena del Carnaval y la Sirena Infantil, el pregón y la cabalgata del domingo, 22 de febrero, que suele congregar a vecinos y visitantes en el centro.

Actuación carnavalesca en la carpa de Rota en el Carnaval 2025.

El Ayuntamiento de Rota ha anunciado que el pregón de esta edición correrá a cargo del Cuarteto del Gago, una de las formaciones más populares del Carnaval de Cádiz. La elección apunta a un pregón con acento de ingenio y comedia, en sintonía con el espíritu del Carnaval roteño y con una propuesta pensada para disfrutar en clave festiva.

Con su mezcla de actos oficiales y participación espontánea en la calle, el Carnaval de Rota se plantea como un plan ideal para una escapada en febrero a la costa noroeste de Cádiz, con ambiente carnavalero, cultura popular y actividades para distintos públicos a lo largo de toda la semana.

Elección de la Sirena y el Neptuno

Ambos, la Sirena y el Neptuno seconvierten en las figuras centrales del Carnaval de Rota. Tradicionalmente, son coronados por el alcalde de la villa. Una joven (y también un Neptuno) son designados cada año para representar la fantasía y la alegría de estas fiestas. Simbolizan el inicio de las celebraciones y sirven de estandarte junto a los grupos de carnaval, con eventos que incluyen pregones y desfiles, destacando la importancia de esta tradición en el programa festivo.