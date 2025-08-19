Carrera Vertical de Chipiona: la única del mundo que se celebra en el interior de un faro activo

Participar en una prueba deportiva siempre resulta emocionante. Hacerlo en un pueblo como Chipiona lo hace aún más especial. Pero competir en la Carrera Vertical Faro de Chipiona es un evento único en el mundo.

El Club Atletismo Correplayas Chipiona organiza junto con la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Chipiona, y con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Sevilla, la sexta edición de la Carrera Vertical Faro de Chipiona, ubicado en la avenida del mismo nombre. Se trata de una crono competitiva el día 27 de septiembre de 2025. Esta es la única carrera en el mundo que tiene lugar en el interior de un faro en activo.

Consiste en recorrer los 50 metros que separan la salida del acceso al Faro de Chipiona, subir los 644 escalones hasta llegar al exterior de la cúpula, tocar la campana que está situada en el mirador y bajar hasta llegar a la salida del Faro, para recorrer los 450 m de asfalto hasta la meta.

Dispone de tres modalidades diferentes: individual, parejas y equipos de 4 componentes. La prueba dará comienzo, con las modalidades individual y parejas, a las 09:00 horas, continuando con la modalidad de equipos a partir de las 16:30 horas, estando la salida y meta situadas en el cruce de la avenida del Faro con Avda. de la Cruz Roja. La carrera no termina hasta que todos los miembros del equipo o pareja lleguen a la meta.

La participación estará limitada a 25 participantes individuales, 25 parejas y 30 equipos de 4 corredores cada uno.

Un faro de récord

El Faro de Chipiona es el más alto de España está en Cádiz. Su interior está formado por 344 escalones hasta completar sus más de 60 metros de altura. Está situado en la desembocadura del Guadalquivir sobre la restinga llamada del Perro.

También es considerado el punto de luz farero más grande de España. En la actualidad, el haz de luz alcanza 25 millas náuticas y emite destellos de luz cada 10 segundos y su luz está controlada desde Sevilla. Curiosamente, el Puerto de Sevilla custodia el Guadalquivir desde esta emblemática edificación de más de 60 metros de altura.