La playa escondida de Chipiona: rústica, con un chiringuito mágico, hermosas vistas y corrales de pesca

La playa Montijo de Chipiona es prácticamente una desconocida para la suerte de las familias y lugareños que la frecuentan. No se trata de una playa al uso, tampoco es idónea para coger olas. En cambio, resulta ideal para pasar un día espectacular, caminar, pescar y estar en contacto con la naturaleza.

Alejada del municipio, ofrece unas vistas espectaculares de Chipiona. Se extiende en un entorno agrícola, con algunas urbanizaciones. Esta playa rústica tiene mucho encanto gracias, entre otras razones, a los muros del corral de pesca de Montijo que la divide en dos, a la altura de la Punta de Montijo. Cuenta con un cartel que advierte de lo imprescindible que resulta respetar su estado para conservar este arte ancestral de pesca.

Otro de sus encantos se halla en su extremo suroeste, donde encuentras una pequeña cala rodeada de escollera y protegida por el corral, que aún con fondo rocoso, mantiene unas aguas tranquilas para el baño. En este pequeño paraíso las rocas se mezclan con arena blanca, dándole un aspecto rústico muy agradable para pasear a caballo o practicar deporte. Sus aguas limpias y su oleaje moderado la convierten en apta para el baño recreativo. No es de extrañar que las familias y lugareños, para quienes su existencia no es ajena, la elijan como opción perfecta para disfrutar de una grata experiencia en contacto con la naturaleza.

Vistas desde la zona alta de la Playa Montijo, en Chipiona.

La estampa idílica de playa Montijo la completa una pared de piedra artificial que separa la parte alta de la orilla. Allí se ubica un chiringuito homónimo, donde disfrutar de rica comida típica de la zona, así como de un mágico balcón al Atlántico.

Cómo llegar

Para llegar a playa Montijo puedes hacerlo

desde las A-480, el Paseo de la Reyerta, y luego los carriles de acceso. Dispone de una explanada a escasos metros del acceso donde dejar el coche de forma gratuita. Luego, debes bajar unas escaleras.

Más detalles