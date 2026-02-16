El castillo de Jerez marcado por dos leyendas y una tragedia que no aparece en las revistas de viajes

El alcázar, la catedral, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, los numerosos edificios religiosos, plazas y tabancos de Jerez son normalmente visitados por los turistas y recomendados por las publicaciones especializadas en viajes. Sin embargo, a lo largo y ancho de los 1188,14 kilómetros cuadrados del municipio de Jerez se encuentran una gran variedad de monumentos que ver y conocer.

Uno de ellos es la Torre de Melgarejo, ubicada en un núcleo rural jerezano, a unos diez kilómetros de la ciudad, junto a la carretera de Arcos, en el cruce del Circuito y declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985. Está edificado sobre una antigua cámara de la Edad del Cobre de la que se han ido encontrando restos en diferentes excavaciones arqueológicas. Fue Esta fortaleza del siglo XIV destaca formó parte del sistema defensivo que integraban un buen número de torres y atalayas dispuestas en torno a la ciudad y desde él se establecía conexión visual con otras torres.

La barriada en la que se encuentra ha heredado el nombre de esta torre medieval que la preside y de la que se cuentan más de una leyenda y que embaucan a cualquier turista o curioso.

Una estas leyendas, acontece entre los gruesos muros del castillo, cuenta que sus dueños fueron pasados a cuchillo una noche mientras cenaban, historia que también ha servido para nombrar a una de sus calles 'Amarga cena'.

Según el célebre periodista jerezano, Juan Pedro Simó, este relato se remonta a los tiempos de Alfonso X El Sabio. “Perdida la ciudad de Jerez, los moros se retiraron. En su huida, moros disfrazados rebanaron el pescuezo al conde y a mandos cristianos que celebraban en ese momento una cena en la estancia principal de la torre. La historia dice que este acontecimiento fue conocido por 'Melgarejo', que en su traducción al castellano significaba 'Cena amarga'“. Esta es también la cruenta versión del guarda de la finca y de los vecinos de Torremelgarejo.

Escudo de los Melgarejo. / entornoajerez.com

La segunda leyenda fue escrita por la escritora Cecilia Böhl de Faber y Larrea, más conocida por su seudónimo de Fernán Caballero. En su libro 'Lucas García' cuenta que Melgarejo compró a un esclavo musulmán y se disfrazó con su ropa y gracias a ello pudo entrar en el mismo y conquistarlo.

Se trata de un castillo pequeño de planta cuadrada. Tiene una torre del homenaje de planta cuadrada, aunque en la parte es octogonal. Aún conserva las almenas y parte de los matacanes en las esquinas y muros. En sus esquinas tenía cuatro torres, hoy perdidas en algún caso al estar embutidas en las construcciones adosadas.

Al castillo se accede por una estrecha puerta con arco ojival, sobre el que aparece el escudo de armas de los Melgarejo, familia a la que perteneció desde principios del siglo XVII. Se sabe que aún conserva el patio de armas. La parte exterior está bastante modificada y sus muros aparecen blanqueados. En la actualidad, forma parte de un cortijo de propiedad privada.

En verano de 2018 se produjo un derrumbe en la esquina posterior del castillo debido a la falta de mantenimiento.

El castillo y su torre original nunca han estado abiertos al público.