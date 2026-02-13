A la venta una "villa de lujo" en Jerez, a 15 minutos del centro: piscina, pista de pádel, spa y jacuzzi a un precio prohibitivo

Cualquiera podría vivir en Jerez, pero muy pocas personas se podría permitir una casa chalet independiente que el portal Idealista considera "una villa de lujo". Se encuentra en una zona muy bien comunicada, tranquila, a 15 minutos del centro de Jerez (Avda. Caballero Bonald - San José Obrero - Guadalcacín).

Se trata de una parcela rectangular con más de 2.500 metros cuadrados, equipada con "todo lo que el placer pueda inspirar". Dispone de una zona de aparcamiento con capacidad para más de 10 coches (4 de ellos a cubierto), porche trasero de más de 60 metros cuadrados, zona de barbacoa de líneas rectas con parrilla argentina, zona de tendedero, otra de huerto y jardín con una piscina de 14 x 4 metros e agua salada y calefactada; y al fondo, una pista polideportiva y otra de pádel, además de casi 160 m2. de otras construcciones destinadas a almacén, duchas y jardinería.

La impresionante arquitectura de esta casa se inspiró en una conocida bodega jerezana. Es luminosa, amplia, con techos inclinados a dos aguas, piedra arenisca en su fachada y rejas artesanales en los grandes ventanales. Equilibra lo tradicional en el exterior con la modernidad en su interior. Tal y como explica el anuncio, no le falta un detalle: "Pozo con sistema de riego automático, aire acondicionado, calefacción por suelo radiante, sistema de videovigilancia de última generación, descalcificador de agua potable, sistema de producción fotovoltáica, aerotermia y 2 chimeneas. Y todo ello con la máxima calificación de eficiencia energética, tipo A".

Salón principal de la vivienda. / Idealista

En la planta baja de la vivienda (187 m2.) se distribuye un amplio hall a doble altura, salón de 50 metros2, cocina con isla central, un aseo, 3 dormitorios, un baño y un vestidor. En la planta alta (99 m2.) se ubica un impresionante dormitorio en suite con vestidor y baño repartido en 75 metros cuadrados y acceso a una terraza de otros 30 metros.

Cocina de la esta villa de lujo en Jerez.

Quien crea que la vivienda no puede ser más asombrosa, se equivoca, ya que cuenta también con planta de semisótano (183 m2.), con acceso independiente y comunicado internamente con el resto de la casa. Una sala de estar ocupa 80 metros cuadrados con chimenea, cocina abierta y zona de spa con baño de vapor, jacuzzi y baño, además de una pequeña bodega, una habitación de trastero e instalaciones y un dormitorio de invitados con baño incorporado. Esta planta cuenta con licencia administrativa para explotarla como alquiler de larga temporada o incluso turístico.

Este hogar es todo un lujo al alcance de muy pocos, puesto que el precio, como es de suponer, resulta prohibitivo. No obstante, al anunciante le parece que el 1.350.000 euros que pide por esta villa es una "magnífica oportunidad". Se trata, muy probablemente, de la casa con la que muchos y muchas ni siquiera se atreven a soñar.