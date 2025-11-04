El chef jerezano Manuel Valencia, protagonista del programa La Tarde Aquí y Ahora de Juan y Medio en Canal Sur

El chef jerezano Manuel Valencia en el programa de Juan y Medio de Canal Sur, 'La tarde, aquí y ahora'.

A mediados del pasado mes de octubre, el municipio de Jerez, bajo el lema 'Come, bebe y ama Jerez', fue elegido Capital Gastronómica de España 2026. Este lunes, 3 de noviembre, el famoso programa de Canal Sur, La Tarde Aquí y Ahora, de Juan y Medio se hacía eco de esta noticia.

Hasta llí se trasladó el chef jerezano Manuel Valencia, autor del delicioso libro ‘La Cocina Gitana. Tradición y Vanguardia’. Habló de los buenos productos y de la rica cocina tradicional de esta tierra.Éste destacó la ubicación geográfica privilegiada de Jerez “con el mar a dos pasos, la sierra y la huerta”, lo que permite tener productos kilómetro cero de calidad.

Seguidamente, se dispuso a preparar un tradicional ajo de viña. Mientras, rememoró su vida antaño en un corral de vecinos a cuyo patio daban unas 14 o 15 habitaciones. “Las cocinas eran un fogón de carbón con un boquete y justo al lado las pilas donde se lavaba la ropa. Cuando me asomaba y veía las 14 ollas relucientes. Luego estaba la competición de quién sacaba los mejores olores, era un espectáculo gastronómico”, narró Valencia. Contó, además, que aún conserva los cuadernos en los cuales tomaba nota de las recetas de su abuela y de su madre.

Valencia preparó el ajo y también presentó otros platos típicos de Jerez como las tagarninas, las cabrillas, sopa de tomates, los riñones al jerez, menudo, chicharrones, berza y tocino de cielo.

Qué supone ser Capital Española de la Gastronomía

La Capital Española de la Gastronomía (CEG) es un galardón de periodicidad anual. Éste reconoce a la ciudad que más haya destacado en la promoción de la gastronomía como uno de los principales atractivos del turismo en España. Con este reconocimiento, Jerez se consolida como un referente gastronómico en España, reforzando su proyección turística y cultural.

Desde su creación en 2012, una docena de ciudades han recibido este galardón, entre ellas Logroño, Burgos, Vitoria, Cáceres, Toledo, Huelva, León, Almería, Murcia, Sanlúcar de Barrameda, Cuenca, Oviedo y Alicante, logrando consolidar su oferta gastronómica y atraer un mayor número de visitantes.