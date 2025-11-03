“Estos son mis tabancos favoritos de Jerez para disfrutar como un local”

La hostelería de Jerez tiene algo verdaderamente único: los tabancos. Estos establecimientos ya cuentan con siglos de existencia. Surgieron en el siglo XVII también en los municipios de Sanlúcar y Trebujena. Su nombre resulta de otras dos palabras: tabaco y estanco (tienda pequeña en la que se vendían bienes controlados por el estado, como vino).

En la actualidad, los tabancos venden jerez, tanto a granel, como por copas. También cuenta con una pequeña cocina para servir sencillas y exquisitas tapas, una barra y zona para sentarse o alternar.

Para muchos, resultan paradas obligadas en Jerez para disfrutar de la gastronomía y del vino jerezanos. Esto defienden en el perfil social @donablancasherry, donde Blanca Carrasco García recomienda cuatro de estos establecimientos “para disfrutar como un jerezano más”, en el vídeo ‘Mis tabancos favoritos'.

Mis tabancos favoritos de Jerez

tabanco La Pandilla (Jerez).

Tabanco La Pandilla. Es el primero que menciona en el listado y al cual se encuentra estrechamente ligada su protagonista, ya que, tira de carrete para mostrar imágenes de momentos especiales vividos allí. “Te transporta en el tiempo con su estética. Le tengo mucho cariño por haber celebrado muchos eventos familiares. Anda que no hemos comido guisos y soplado velas en su patio”. La Pandilla está situado en el barrio de San Pedro, abrió sus puertas en 1936 y es uno de los tabancos con más solera de Jerez.

Tabanco San Pablo (Jerez).

Tabanco San Pablo. A este lo describe como uno de los más auténticos. “Puedes sentarte en su barra y pedir un amontillado de la casa y una tapa o sentarte en la terraza de afuera”. Éste se encuentra en el barrio de San Miguel, uno de los barrios flamencos de la ciudad. Su andana de botas cuenta la historia de los vinos de Jerez y de todo lo acontecido en este emblemático lugar. Su variada carta se basa en la gastronomía típica de Jerez: chacinas, quesos, ajo de viña, berza, menudo, y caracoles cuando llega la época.

Tabanco El Pasaje (Jerez).

Tabanco El Pasaje. “Probablemente, uno de los más famosos de Jerez, donde puedes disfrutar todos los días de espectáculos de flamenco”. Fundado en 1925, Tabanco El Pasaje (calle Santa María, 8) se ha adaptado a los nuevos tiempos manteniendo la esencia de los tabancos jerezanos, conjugando la cultura del vino con el arte flamenco. National Geographic lo describió como "la más legendaria de estas tabernas-despachos de vino".

Tabanco Plateros. / Pepe Vega