El chef José Andrés hace la compra navideña en el Mercado de Abastos de Jerez: "Viene por la calidad y variedad de productos"

El pasado 25 de abril, el Mercado Central de Abastos de Jerez cumplió 140 años. La primera piedra para construir su edifcio fue colocada en junio de 1873 y fue proyectado por el arquitecto José Esteve y López, siendo entonces alcalde Francisco Revueltas y Montel. En 1885 se inauguró por todo lo alto, con unos 200 puestos. "Se convirtió en el lugar de encuentro de la gente, en el centro vital de la ciudad, el sitio donde se oye latir el corazón de la ciudad, tal como pienso que es hoy", destacaba Antonio Mariscal Trujillo, recientemente. Ya ha llovido desde entonces. Pese a no estar en su mejor momento, continúa siendo el orgullo y centro neurálgico de las compras de jerezanos y jerezanas.

El Mercado de Abastos de Jerez es admirado más allá de Jerez. La imagen de sus puestos colmados de productos de la huerta, pescados frescos y carnes tras las que se van los ojos son sus grandes atractivos. Aunque cuenta con una variedad mucho mayor: especias, precocinados, panes artesanos... Cualquiera puede apreciar el buen género que se pone a la venta a diario y mucho más los profesionales y expertos en gastronomía.

Este es el caso del famoso y mediático chef, José Andrés. Este 23 de diciembre ha realizado sus compras en vísperas de la Navidad en el Mercado Central de Abastos jerezano.El chef ha estado de compras en el Mercado de Abastos de Jerez. Allí ha saludado a todo el mundo y no ha dudado en posar gustosamente con quienes se lo han pedido.

El chef José Andrés posando gustosamente en el Mercado Central de Abastos de Jerez, esta Navidad.. / Cedida

La compra del chef José Andrés en el Mercado de Abastos de Jerez

En menú del chef, sin duda, la carne adquirida en Jerez será la gran protagonista. Según ha trascendido, José Andrés se hizo con una aleta de cordero, riñones de cordero, chuletas de cordero y solomillo de novillo en el puesto de Carnicería Migui. "Viene al mercado de Jerez por la calidad y variedad de productos, dice, uno de los responsables de una carnicería". No se trata este de un hecho aislado, dado que también confirman que es un asiduo de jerez y su gastronomía".

Y es que es un secreto a voces que José Andrés es ferviente enamorado de Jerez y su gastronomía. En varias ocasiones ha expresado su fascinación por los jereces. Además, a menudo se da un buen festín en La Marea de Marcos, una marisquería, ubicada en la barriada de San Miguel, por la que José Andrés ha alabado en varias ocasiones.

Algo tendrá la Capital Española de la Gastronomía para que el chef tenga predilección por sus restaurantes, sus vinos y sus productos, ¿no crees?