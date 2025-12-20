Estas es la pastelerías de Jerez mejor valorada de Jerez y la única con cinco estrellas: "¡La mejor pastelería que existe!"

En Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026 se encuentra muy buenos restaurantes, mostos, ventas, tabancos. Destacan sus vinos, sus tapas y también sus dulces. La ciudad jerezana posee una gran tradición pastelera propia, en la que destaca el tocino de cielo, ese dulce que nació de los excedentes de yemas de huevos que se generaban en las bodegas. En la actualidad, cuenta con numerosos productos de enorme calidad, elaborados por maestras y maestros pasteleros y reposteros. Estos salvaguardan la tradición culinaria más golosa, innovan continuamente e introducen las influencias gastronómicas de otras culturas.

Todas y cada una de los obradores de Jerez cuentan con una tribu de seguidores que repiten y compran a menudo los respectivos pasteles de cada una de ellas. En ocasiones, estos clientes dejan patente su satisfacción en relación al dulce que se llevan a la boca, pero también con respecto al trato recibido por los autores de las obras gastronómicas y por el servicio recibido. Entre las muchas pastelerías jerezanas destaca una de ellas con matrícula de honor, una valoración de cinco estrellas: Dulce Armonía.

Pasteles de la pastelería Dulce Armonía, la mejor valorada de Jerez.

Este establecimiento ubicado en un pequeño local en la avenida Duque de Abrantes, Conchi y Riky preparan las ediciones limitadas de sus adictivos dulces, unos pasteles que innovaron el sector en Jerez desde la apertura de Dulce Armonía de 2021. Y es que cada uno de sus productos son artesanos y únicos, ya que, son fruto del estudio y el toque distintivo de la maestra pastelera. Sin duda, la cheescake baklava, receta original de Conchi, es la estrella. Aunque todos se elaboran con unos ingredientes comunes: abrazos, amor, paciencia, sonrisas, besos y una pizca de locura, tal y como reza en una de las paredes del establecimiento.

Elaboran también productos salados, sin azúcar, sin huevo, sin lactosa, aptos para diferentes intolerancias, (mejor por encargo). Presumen de ser especialistas en eso, en intolerancias. No en vano, el lema de Dulce Armonía es: 'Dulces para todos' y, además, completamente artesanales.

Una de las tartas personalizadas elaboradas por Dulce Armonía, en Jerez.

Dulce Armonía, la única pastelería de Jerez con la valoración máxima de 5 estrellas, cuenta con 176 reseñas. En la mayoría de ellas valoran de forma muy positiva el trato que reciben de Riky y Conchi. Ambos explican las diferentes alternativas que ofrecen y se implica muy activamente en la decoración de cada creación, otorgándoles una personalidad única. Por otro lado, no solo alaban el hecho de que realicen dulces aptos para las diferentes intolerancias sino que, además, señalan que están deliciosos y que los comensales no perciben que "no sean tartas normales". Valoran siempre el proceso artesanal, la originalidad y el precio de sus productos acorde al tamaño y la calidad.

"Son los mejores dulces que he comido en mi vida!! En cada pastel se puede apreciar la calidad de sus ingredientes, el mimo y amor con los que están hechos. Una maravilla de pastelería que recomendaría a todo el mundo!! Emocionante la originalidad y profesionalidad en el producto. Muy satisfechos con el resultado y su exquisitez. Sois los mejores", reseña María del Mar, sobre dulce Armonía, la que sin duda es la pastelería mejor valorada de Jerez.