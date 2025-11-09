Chipiona es el mejor lugar para vivir, según un estudio británico, seguida de otra localidad de Málaga

A este municipio de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz le llueven los títulos. Chipiona ya ostentaba el de Pueblo Mágico, el Más Feliz de España y también es considerado el mejor lugar para vivir (todo el año), según un estudio británico.

La multinacional británica YouGov ha nombrado en un estudio a Chipiona (Cádiz) como el mejor pueblo para vivir en España. La localidad de unos 20.000 habitantes es recogida por numerosas personas para pasar el verano, de modo que la población aumenta de forma considerable. Sin embargo, los británicos opinan que es un lugar ideal para residir todo el año.

Por qué Chipiona es el mejor lugar para vivir

Tal y como se desprende de este estudio, el municipio chipionero reúne varias características para alzarse con esta mención:

Población acogedora

Clima privilegiado

Forma de vida única.

Oferta cultural y gastronómica

El precio medio de una vivienda en Chipiona roza los 1.900 euros/m², según los últimos informes inmobiliarios de 2025.

Paseo marítimo de Chipiona. / @MLUISAPARRA

Esas son las razones esgrimidas, pero Chipiona posee otras muchas como su ubicación. Chipiona está enclavada en la Costa de la Luz, es el balcón del océano Atlántico y se encuentra a unos 40 minutos del aeropuerto de Jerez.

Las calles blancas, adornadas con flores y el aroma a salitre, invitan a pasear sin prisas, mientras que la vida social gira en torno a plazas animadas, terrazas y mercados locales.

Goza de extensas playas con bandera azul y sus aguas son ricas en yodo y otros minerales, lo que las hace beneficiosas para la salud.

Turistas fotografiándose a los pies del monumento de Rocío Jurado, en Chipiona (Cádiz). / Miguel Ángel González

Presume de tener el Faro más alto de toda España con 62 metros de altura y es la población natal de una de las artistas más internacionales del país, Rocío Jurado, La Más Grande, quien falleció en 2006. Sus fans peregrinan en Chipiona donde posee un Museo de Interpretación, un mausoleo, un monumento y una ruta dedicada a la artista.

Ronda es la segunda mejor localidad para vivir

Después de Chipiona, la localidad malagueña de Ronda se posiciona como la mejor opción para vivir según el estudio británico. Esta localidad es un cóctel perfecto de belleza natural y rico patrimonio cultural, lo que la convierte en un destino muy valorado también por extranjeros. Entre sus joyas arquitectónicas destacan el Puente Nuevo, que cruza el Tajo de Ronda.