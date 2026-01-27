Cinco sitios de Sanlúcar para tapear con alma "nivel Dios"

Sanlúcar de Barrameda invita a disfrutar del invierno en sus calles, plazas y restaurantes. Para muchos es la mejor época del año para disfrutar del municipio donde muere el Guadalquivir y la puesta de sol es un auténtico espectáculo. Hasta allí se despplazan 'fooders', amantes de la gastronomía y creadores de contenidos para elaborar sus sugerencias.

Sevilla Tapital es uno de ellos. Hasta la localidad sanluqueña fueron a elaborar un 'top five' de los imprescindibles para los enamorados de las tapas, o como los denominan en Sevilla Tapital, "los tapillitas". Cinco establecimientos sanluqueños que conservan la esencia.

Bar Partido Comunista, en Sanlúcar.

Bar del Partido Comunista

Primera parada en el Barrio Alto se encuentra el Bar del Partido Comunista. La Guía Gastro 2026 de El País lo define como "fenómeno gastronómico en el Barrio Alto, la zona más antigua de Sanlúcar de Barrameda". Sevilla Tapital recomienda preguntar por los fuera de carta. Buen pescado frito, buenas tapas, tiene terraza y los precios son geniales.

El Rinconcillo, en Sanlúcar.

El Rinconcillo - Casa Damián

De ahí los 'tapillitas' se desplazan a un lugar próximo, El Rinconcillo (calle Santiago, 3). "Pintoresco no, lo siguiente. Pequeñito, acogedor. Un sitio agradable y auténtico". Sirven vino de Sanlúcar acompañados de algunas tapas frias. Los sábados preparan el ajo papa, una variante sanluqueña del ajo caliente.En esta época tienen unas alubias deliciosas y las gambas al ajillo son para chuparse los dedos y mojar pan. Sirven vino de Sanlúcar acompañados de algunas tapas frias.

El Manicomio, en Sanlúcar.

El Manicomio

El Manicomio (calle Descalzas, 2) es otro de los establecimientos que encanta a los 'tapilleros'. Su decoración es profusa y llena de detalles. "Me parece precioso y muy puro". En este local sirven tapas gratis con la bebida: tortilla, filetitos, riñones, arroz... Y en cualquier momento, alguien se anima a cantar flamenco.

Los Aparceros. Sanlúcar.

Los Aparceros

De un establecimiento que es una locura a otro con estrella "Miguelín', Los Aparceros (calle Pozo Amarguillo, 16). Taberna sanluqueña con solera en la que ofrecen tapa de ajo campero es para quitarse el sombrero. "Sin duda, el mejor ajo que he probado. El ambiente del bar genial y sus precios también. Muy buenos vinos y vermut a degustar", comentan en el portal TripAdvisor.

La Espuela II, Mejor Restaurante Informal de la provincia de Cádiz (Sanlúcar).

La Espuela II

Por último, finalizan la ruta gastronómica sanluqueña en el que es considerado Mejor Restaurante Informal de toda la provincia de Cádiz. La Espuela II (calle Zorra, 1). Allí tomas cualquier tipo de pescado fresco y una carne al toro tremenda, entre otros manjares. Destacan también las tortillitas de camarones y las gambas. "Ni el local, ni el servicio (agradable) van en consonancia con el producto. Nivel Dios... Las puntillas son únicas. El langostino de Sanlúcar para ponerse de rodillas...", comenta uno de los clientes.