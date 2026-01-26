Restaurantes de Jerez mejor valorados, según The Fork: "Un acierto siempre y la cocina de diez"

Los restaurantes Aires de Mar, el estrella Michelin Mantúa del chef Israel Ramos, la Venta Antonio o el Restaurante Asidonia forman parte de la lista de los mejor valorados, según The Fork. Esta plataforma digital (web y app) para realizar reservas de forma sencilla, conecta a usuarios con miles de establecimientos ofreciendo promociones y opiniones era anteriormente conocida como El Tenedor en España.

Esa clasificación con los establecimientos de Jerez mejor valorados está encabezado por tres que elevan y mucho el nivel culinario, así como el servicio prestado de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026. Son los siguientes:

Restaurante Lú, cocina y alma, en Jerez.

Lú, Cocina y Alma (9,7)

El restaurante jerezano del chef Juanlu Fernández lidera la clasificación. No en vano, presume de dos estrellas Michelin. El local se encuentra en el número 2 de la calle Zaragoza, junto a plaza Aladro. En su menú degustación eleva la cocina humide al universo de las estrellas gastronómicas con versiones estelares de el aguapié, la cochambrosa o el candie, inspirados en la cocina de Josefa Lozano, la abuela del chef.

La experiencia en Lú se vive con los cinco sentidos y desde el principio al fin, ya que, la cocina se halla en el centro del comedor, a la vista del público que acomodado para disfrutar del espectáculo en una media docena de mesas. "Un recetario enriquecido a lo largo de la historia, a través de las culturas que han habitado nuestro pequeño rincón, un recetario forjado por abuelas y madres, entre luces y sombras, entre abundancia y carencia, entre necesidad e ingenio", explican en su web. "Un menú por encima de nuestras expectativas. El chef nos deseó personalmente una excelente velada, lo que se materializó con un servicio y atención magníficos por parte de todo el equipo", reseñan uno de los privilegiados comensales de Lú en el portal The Fork.

Restaurante T22, en el Hotel Palacio María Luisa, Jerez.

T22 (9,5)

Se trata del restaurante ubicado en el Hotel Casa Palacio María Luisa, que cuenta con entrada independiente desde calle Tornería, 22. Inaugurado en 2019, cuenta desde octubre de 2022 con el talento del chef Rogelio Albusac. Ofrecen almuerzos y cenas de alta cocina. Disponen de menú degustación, aunque también se puede comer a la carta. En un entorno sofisticado, íntimo y elegante los comensales saborean los deliciosos platos de temporada, con productos muy ligados a la zona y regados por una carta de vinos donde los jereces cobran un importante protagonismo.

Mesón Chamaeleo, en Jerez, uno de los restaurantes mejor valorados de la ciudad, según The Fork.

Mesón Chamaeleo (9,5)

En calle Buenos Aires se encuentra el tercero de los restaurantes de Jerez mejor valorados, según el portal The Fork. Mesón Chaeleo es un espacion "donde la tradición y la innovación culinaria se fusionan. Con una carta que cambia constantemente, al igual que el camaleón cambia de color". Sus platos se basan en ingredientes y nuevas propuestas, que respetan la esencia de la cocina andaluza. A esto se añaden nuevas formas de transformarlos. Sirven tanto tapas, como platos. "Un acierto siempre. Sergio y su equipo siempre atentos en ofrecer el mejor servicio. Los desayunos, extraordinarios y la cocina de 10, tanto para tapear como para almorzar o cenar. El ambiente, siempre acogedor, lo hace también idóneo para la cervecita del mediodía. Un lugar a tener en cuenta para disfrutar de la gastronomía jerezana", comenta Pedro Marchante.