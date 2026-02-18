La comparsa 'El pájaro carpintero' y las chirigotas 'Los quince en las algas' y 'Piensa mal que acertarás', en el Carnaval de San José del Valle 2026

El carnaval vallense también contará con las actuaciones de las agrupaciones locales, 'Los MiniOn' y 'De feria en feria', concursos, desfiles, talleres infantiles y pasacalles

Comparsa 'Los pájaros carpinteros'.
Un año más, el municipio de San José del Valle se llena de serpentinas, coplas y disfraces para festejar su carnaval, del viernes 20 al domingo 22 de febrero. El maestro de ceremonias será Juan Antonio Vega Morales y Cía. El inicio oficial de esta fiesta vallense tendrá lugar el viernes a las 21:00 horas con la celebración del pregón que correrá a cargo de Antonia García Moreno.

Pregonera del Carnaval de San josé del Valle 2026.
Por supuesto, no faltarán las agrupaciones locales, 'Los MiniOn' y 'De feria en feria', las actuaciones de otras como la comparsa 'El pájaro carpintero' y las chirigotas 'Los quince en las algas' (del Casacana) y 'Piensa mal que acertarás'. Concursos de disfraces, desfile del Carnaval, batucada, pasacalles, orquesta y 'La Banda del Pelícano' dibujan una alegre programación del Carnaval de San José del Valle 2026 que hará las delicias de mayores y pequeños.

Viernes, 20 de febrero

  • 11.00 h: PASACALLES INFANTIL con la animación de la Cía. Teatrin.

Plaza Andalucía. Centros participantes: Colegio Salesiano, CEIP Ernesto Olivares, El "La Cigüeña".

Auditorio Municipal Juan Sánchez Gutiérrez. Presentador del Carnaval: Juan Antonio Vega Morales & Cía.

  • 21.00 h: Pregón a cargo de: Antonia García Moreno.
  • 22.00 h: Primer pase:

Agrupación local 'Los MiniOn'.

Agrupación local 'De feria en feria'.

  • 23.00 h: Actuación de la Comparsa 'El pájaro carpintero' COAC 2026.

Animación Carpa Municipal: Plaza de Andalucía:

  • 00.00 h: Orquesta 'La cabra tira al monte'
Carnaval de San José del valle 2025.
Sábado, 21 de febrero

  • 16.30 h: Exhibición de coreografías y bailes de grupos de animación.

Plaza Andalucía.

  • 17.00 h: Concentración en la Plaza Andalucía.

Inicio del Concurso de Disfraces. Obligatorio número de inscripción. Inscripción Biblioteca Municipal.

  • 17.30 h: Pasacalles.

Desfile de Carnaval presidido por las Reinas y Mister de las Fiestas:

Animado: por Batucada Brasileña. Recorrido: Salida del Auditorio Municipal, Plaza Andalucía, San Miguel, Paz, Mª Auxiliadora, Calvo Sotelo, Alfonso X El Sabio, Felipe González, Juan Garcia Parra, Miguel de Unamuno, Rafael Alberti, Guadalete,

Callejón de Reyito, San José, Plaza de Andalucía y Auditorio Municipal.

Auditorio Municipal Juan Sánchez Gutiérrez:

  • 20.00 h: Entrega de premios de Concurso de Disfraces.
  • 21.30 h: Segundo pase:

Agrupacion local 'Los MiniOn'.

Agrupación local 'De feria en feria'.

  • 23.00 h: Actuación de la Chirigota 'Piensa mal y acertarás'

(LOS DESCONFIAOS)".COAC 2026.

Animación Carpa Municipal: Plaza de Andalucía:

  • 00.00 h: Orquesta 'La Banda del pelícano'

Domingo, 22 de febrero

  • De 13.00 a 17.00 h: Actividades infantiles. Plaza Andalucía.

- Taller de maquillaje, globoflexia.

- Juegos cooperativos.

- Barredora.

- Tobogán hinchable.

Auditorio Municipal Juan Sánchez Gutiérrez:

  • 16.30 h: Entrega de reconocimientos y agradecimientos.
  • 17.00 h: Actuación de la Chirigota: 'Los quince en las algas' (chirigota del Cascana) COAC 2026
