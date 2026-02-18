La comparsa 'El pájaro carpintero' y las chirigotas 'Los quince en las algas' y 'Piensa mal que acertarás', en el Carnaval de San José del Valle 2026
El carnaval vallense también contará con las actuaciones de las agrupaciones locales, 'Los MiniOn' y 'De feria en feria', concursos, desfiles, talleres infantiles y pasacalles
Planazo de finde en Jerez: casa rural con desconocidos en El Chaparrito y con salida al Carnaval de Cádiz
Un año más, el municipio de San José del Valle se llena de serpentinas, coplas y disfraces para festejar su carnaval, del viernes 20 al domingo 22 de febrero. El maestro de ceremonias será Juan Antonio Vega Morales y Cía. El inicio oficial de esta fiesta vallense tendrá lugar el viernes a las 21:00 horas con la celebración del pregón que correrá a cargo de Antonia García Moreno.
Por supuesto, no faltarán las agrupaciones locales, 'Los MiniOn' y 'De feria en feria', las actuaciones de otras como la comparsa 'El pájaro carpintero' y las chirigotas 'Los quince en las algas' (del Casacana) y 'Piensa mal que acertarás'. Concursos de disfraces, desfile del Carnaval, batucada, pasacalles, orquesta y 'La Banda del Pelícano' dibujan una alegre programación del Carnaval de San José del Valle 2026 que hará las delicias de mayores y pequeños.
Viernes, 20 de febrero
- 11.00 h: PASACALLES INFANTIL con la animación de la Cía. Teatrin.
Plaza Andalucía. Centros participantes: Colegio Salesiano, CEIP Ernesto Olivares, El "La Cigüeña".
Auditorio Municipal Juan Sánchez Gutiérrez. Presentador del Carnaval: Juan Antonio Vega Morales & Cía.
- 21.00 h: Pregón a cargo de: Antonia García Moreno.
- 22.00 h: Primer pase:
Agrupación local 'Los MiniOn'.
Agrupación local 'De feria en feria'.
- 23.00 h: Actuación de la Comparsa 'El pájaro carpintero' COAC 2026.
Animación Carpa Municipal: Plaza de Andalucía:
- 00.00 h: Orquesta 'La cabra tira al monte'
Sábado, 21 de febrero
- 16.30 h: Exhibición de coreografías y bailes de grupos de animación.
Plaza Andalucía.
- 17.00 h: Concentración en la Plaza Andalucía.
Inicio del Concurso de Disfraces. Obligatorio número de inscripción. Inscripción Biblioteca Municipal.
- 17.30 h: Pasacalles.
Desfile de Carnaval presidido por las Reinas y Mister de las Fiestas:
Animado: por Batucada Brasileña. Recorrido: Salida del Auditorio Municipal, Plaza Andalucía, San Miguel, Paz, Mª Auxiliadora, Calvo Sotelo, Alfonso X El Sabio, Felipe González, Juan Garcia Parra, Miguel de Unamuno, Rafael Alberti, Guadalete,
Callejón de Reyito, San José, Plaza de Andalucía y Auditorio Municipal.
Auditorio Municipal Juan Sánchez Gutiérrez:
- 20.00 h: Entrega de premios de Concurso de Disfraces.
- 21.30 h: Segundo pase:
Agrupacion local 'Los MiniOn'.
Agrupación local 'De feria en feria'.
- 23.00 h: Actuación de la Chirigota 'Piensa mal y acertarás'
(LOS DESCONFIAOS)".COAC 2026.
Animación Carpa Municipal: Plaza de Andalucía:
- 00.00 h: Orquesta 'La Banda del pelícano'
Domingo, 22 de febrero
- De 13.00 a 17.00 h: Actividades infantiles. Plaza Andalucía.
- Taller de maquillaje, globoflexia.
- Juegos cooperativos.
- Barredora.
- Tobogán hinchable.
Auditorio Municipal Juan Sánchez Gutiérrez:
- 16.30 h: Entrega de reconocimientos y agradecimientos.
- 17.00 h: Actuación de la Chirigota: 'Los quince en las algas' (chirigota del Cascana) COAC 2026
También te puede interesar
Lo último
La Crestería
Manuel Sotelino
El miércoles de la espera