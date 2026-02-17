Planazo de finde en Jerez: casa rural con desconocidos en El Chaparrito y con salida al Carnaval de Cádiz

La organizadora de experiencias y eventos que transforman, Silvia Cruz, conocida en redes sociales como @elalmadesilvia, consolida su arriesgada propuesta en la que reúne a un nutrido grupo de desconocidos durante un fin de semana en una casa rural. Este mes de febrero ha organizado esta experiencia en la zona rural de Jerez, concretamente, en la urbanización El Chaparrito. Un total de 18 personas que no se conocían previamente disfrutaron de tres días y dos noches de convivencia y salidas para conocer la provincia de Cádiz y su carnaval. Tal y como cuenta la propia Silvia, esta propuesta ha tenido tanto éxito que la repite del 20 al 22 de febrero.

En una de sus publicaciones recientes en Instagram, Silvia saluda a sus seguidores junto al grupo de personas con el que se encuentra en Casa Rural María, en El Chaparrito, aunque no se encuentran todos, ya que, algunos salido a comprar y a la Junta de los Ríos que se encuentra a escasos kilómetros en dirección Arcos. Más tarde, explica, se disfrazarán e irán al Carnaval de Cádiz donde comerán "pescaíto frito".

La experiencia que propone esta cordobesa incluye el alojamiento en habitaciones compartidas con "ambiente de grupo", todas las comidas del fin de semana, comida en un bar típico de Cádiz, bebidas y copas, desplazamientos Jerez – Cádiz, y coordinación y acompañamiento durante todo el evento. "Tú solo vienes, disfrutas y te dejas llevar", anima la organizadora.

Silvia Cruz organiza estos encuentros en diferentes puntos de España y hasta ahora de forma exitosa, aunque no exentos de mensajes soeces en redes. Poco después de separarse hace unos seis años aproximadamente, se dio cuenta de que muchas personas se sentían solas, pese a sus ganas de desconectar, de reír, de compartir. El problema es que no sabían con quién hacerlo. Comenzó en Córdoba con quedadas, salidas de senderismo y así surgieron las casas rurales con desconocidos hace dos años.

"Quiero dejar claro que no son para ligar o tener sexo. Conoces a gente maravillosa porque se hace una criba. Si tienes pareja, puedes venir. Lo que no quiero es que haya presión. Evidentemente, somos adultos y han surgido parejas, pero no se viene con esa mentalidad", asegura en uno de sus vídeos. A día de hoy, le satisface reunir a personas que no se conocen, que cuando finaliza el fin de semana sienten que han encontrado una pequeña familia. En esta experiencia, dice, se viven "momentos reales, conversaciones profundas, risas sin filtros, y la magia de lo inesperado". Lo que empezó como una intuición se ha convertido en una forma de vivir. "Voy a seguir organizando las casas rurales con desconocidos porque hago a la gente feliz. La soledad es muy puñetera", asevera la organizadora de eventos cordobesa.