Cuatro de las mejores playas de Andalucía, a un paso de Jerez en coche: “Un atractivo poderoso para el verano”

El litoral andaluz no tiene parangón. Quizá no sea exagerado afirmar que de las cinco provincias que tienen costa, Cádiz reúne la mayor diversidad de paisajes. Por esto, no es extraño que la revista especializada en viajes, National Geographic haya incluido dos de ellas en la lista de las más bonitas de España y cuatro en el mismo listado andaluz: “Un atractivo poderoso para el verano”, asegura.

Los disfrutones, disfrutonas y amantes de la naturaleza lo tienen muy difícil a la hora de escoger donde pasar los días de descanso o la jornada playera, de ahí que, las personas residentes en Jerez, al igual que quienes escogen esta ciudad como lugar vacacional, son unas auténticas privilegiadas. Dada su fantástica ubicación y a las buenas comunicaciones, resulta fácil y cómodo llegar a cuatro playas gaditanas que son de las mejores playas de Andalucía.

Playa de la Caleta. / cadizturismo.com

Playa de la Caleta, Cádiz. En total, 640 metros de aguas tranquilas son las protagonistas principales de esta playa urbana, ubicada en el casco antiguo de Cádiz. Una de sus peculiaridades que la convierten en única es que se halla escoltada entre dos castillos. El paseo que da acceso al castillo de San Sebastián, divide la playa en dos tramos, quedando al sur una pequeña lengua de arena que también es aprovechad para tomar el sol y disfrutar del baño en piscinas naturales de piedra. En ella, el mar mece a las barcas dibujando una estampa marinera singular. En la playa más famosa de Cádiz capital impera un ambiente familiar. Destaca la belleza del balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real y las fortificaciones defensivas. Según la prestigiosa revista: “Los atardeceres de Cádiz deberían considerarse Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por su gran belleza”. Llegas en 37 minutos de Jerez (38,0 km) por E-5.

Playa de Bolonia, en Tarifa.

Playa de Bolonia. Tarifa. “Es una de las pocas playas vírgenes que se conservan en el sur de España”, resalta National Geographic. Es una playa casi salvaje, ubicada a unos quince minutos en coche del núcleo urbano, en los límites del Parque Natural del Estrecho, lo cual asegura la preservación del entorno, y evita la proliferación de promotores urbanísticos. Limita al oeste por punta Camarinal y su playa de Arroyo Cañuelo, y al este por punta Paloma. Se erigue como un auténtico tesoro natural, ya que, en el interior está bordeada por la sierra de La Plata, la sierra de la Higuera y la loma San Bartolomé. Sólo se accede por una estrecha N-340. Es un auténtico paraíso gaditano de arena blanca y fina y aguas cristalinas que se prolonga a lo largo de 4 kilómetros y 70 de ancho. Un paseo en coche de 1 hora y 19 minutos desde Jerez (103 km) por N-340.

Playa Faro de Trafalgar, Barbate.

Playa del Faro de Trafalgar, Barbate. A diferencia de la anterior, en el recorrido de sus 726 metros es ideal para pasear y disfrutar de las formaciones rocosas y las vistas. En la zona sur existen restos arqueológicos romanos, difíciles de distinguir si no te los indica un experto, un templo dedicado al dios Juno y una factoría de salazones. También algunos restos del asentamiento musulmán. Se accede al pie del Tómbolo, Torre y Faro de Trafalgar. “Las pasarelas de madera dan acceso a la playa del faro de Trafalgar, donde un cartel de ‘Zona Peligrosa: prohibido el Baño’ da la bienvenida al visitante. En este arenal de Barbate, los bajíos y arrecifes pueden provocar remolinos y turbulencias. Eso sí, desde la toalla, se puede apreciar su espectacular belleza”, destaca la revista especializada. Llegas en 1 hora de Jerez (73,8 km) por A-4 y A-48.

Zahara de los Atunes, Barbate. / que hacer