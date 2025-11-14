Date un buen festín en este restaurante de Jerez en Navidad y disfruta de un tardeo memorable con música en directo
Las actuaciones comenzarán el viernes 21 de noviembre y se prologarán a lo largo de todo un mes
Como en casa por Navidad. Así te sientes al cruzar el umbral de este casco de bodega reconvertido en bar-restaurante. Situado en calle Circo, en pleno corazón de Jerez, junto a la Plaza de Toros, y muy cerca de lugares emblemáticos como la Real Escuela del Arte Ecuestre, Plaza de Toros, Teatro Villamarta y rodeada de Bodegas de nuestra tierra Casa Sánchez puede ser tú opción perfecta en las fiestas navideñas.
Como viene siendo habitual, disponen de menús de Navidad, de manera que allí mismo es posible darte un delicioso festín y disfrutar de un tardeo con actuaciones en directo memorables. Dispone de un amplio, cálido y acogedor salón comedor con capacidad para albergar hasta 400 personas. El secreto de su cocina "no está solo en los ingredientes, sino en el cariño con que se prepara". Preparan solomillo de ternera, arroz negro con calamares, lubina frita, deliciosas berenjenas con miel de caña...
Además, ha diseñado una programación de actuaciones en directo que dará comienzo el mismo día del encendido del alumbrado, el próximo 21 de noviembre, y se prolongará a lo largo de todo un mes completo, para gozar de una sobremesa memorable.
Programación de Zambombas en Casa Sánchez
- Viernes 21 de noviembre: No te Rayes
- Sábado 22 de noviembre: Bastián y familia
- Viernes 28 de noviembre: Conkaché
- Sábado 29 de noviembre: Coro de la Abuela María
- Jueves 4 de diciembre: Bibiana Silva
- Viernes 5 de diciembre: Conkaché
- Sábado 6 de diciembre: Son de Santiago
- Domingo 7 de diciembre: Coro de la Abuela María
- Jueves 11 de diciembre: Cantarería 10
- Viernes 12 de diciembre: Son de Santiago
- Sábado 13 de diciembre: Bibiana Silva
- Domingo 14 de diciembre: No te Rayes
- Jueves 18 de diciembre: Bibiana Silva
- Viernes 19 de diciembre: Conkaché
- Sábado 20 de diciembre: Bastian y Familia
- Domingo 21 de diciembre: No te Rayes
