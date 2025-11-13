Llegó la fiesta a Plaza Canterbury: no te pierdas la programación completa de esta Navidad 2025

Desde 1992, este lugar se ha convertido en sí mismo. Plaza Canterbury, pub irlandés con terraza, ofrece muchísimo más que ricas hamburguesas, pizzas y carnes a la parrilla. Además de poder disfrutar de una amplia carta de cervezas, el lugar resulta genial para compartir. En este peculiar establecimiento y sus diferentes ambientes se vive intensamente la música en vivo, y fechas señalas en el calendario como la feria, el carnaval... o la Navidad.

Es por ello que, Plaza Canterbury ha diseñado una amplia programación las semanas previas a la Nochebuena, concretamente desde el 21 de noviembre hasta el 23 de diciembre, y un Pre Fin de Año que no debes perderte.

Toma nota de todo.

Navidad 2025 en Plaza Canterbury, Jerez

, desde las 23:00 horas, Se Dan Clases de Zambomba. Sábado, 22 de noviembre, desde las 17:00 horas, Conkaché. A las 19:00 horas, Tres con Son. A las 23:00 horas, Los Viandantes.

desde las 17:00 horas, Conkaché. A las 19:00 horas, Tres con Son. A las 23:00 horas, Los Viandantes. Domingo, 23 de noviembre, desde las 17:30 horas, Bibiana en Navidad.

, desde las 17:00 horas, Enarmonía. A las 19:00 horas, David Heredia El Búho,. A las 23:00 horas, A tu Aire. Domingo, 14 de diciembre, desde las 18:30 horas, Coro al Son de la Navidad.

Plaza Caterbury, en Navidad. (Jerez).

, desde las 18:30 horas, No te Rayes Jerez por Navidad. a las 23:00 horas, Torran y familia. Viernes, 26 de diciembre, desde las 23:00 horas, Andana por Navidad.

Pre fin de año