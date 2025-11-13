Llegó la fiesta a Plaza Canterbury: no te pierdas la programación completa de esta Navidad 2025
Toma nota de todas la actuaciones para disfrutar al máximo de estos días mágicos
Desde 1992, este lugar se ha convertido en sí mismo. Plaza Canterbury, pub irlandés con terraza, ofrece muchísimo más que ricas hamburguesas, pizzas y carnes a la parrilla. Además de poder disfrutar de una amplia carta de cervezas, el lugar resulta genial para compartir. En este peculiar establecimiento y sus diferentes ambientes se vive intensamente la música en vivo, y fechas señalas en el calendario como la feria, el carnaval... o la Navidad.
Es por ello que, Plaza Canterbury ha diseñado una amplia programación las semanas previas a la Nochebuena, concretamente desde el 21 de noviembre hasta el 23 de diciembre, y un Pre Fin de Año que no debes perderte.
Toma nota de todo.
Navidad 2025 en Plaza Canterbury, Jerez
- Viernes, 21 de noviembre, desde las 23:00 horas, Se Dan Clases de Zambomba.
- Sábado, 22 de noviembre, desde las 17:00 horas, Conkaché. A las 19:00 horas, Tres con Son. A las 23:00 horas, Los Viandantes.
- Domingo, 23 de noviembre, desde las 17:30 horas, Bibiana en Navidad.
- Viernes, 28 de noviembre, desde las 18:30, Ana Fernánzdez y Ángel Torres. A las 23:00 horas A tu aire.
- Sábado, 29 de noviembre, desde las 17:00 horas, Jerez por Navidad. A las 21:00 horas Grupo Dame Tono. A las 23:00 horas, Los Viandantes.
- Domingo, 30 de noviembre, desde las 17:30 horas, Tres con Son.
- Viernes, 5 de diciembre, desde las 17:00 horas, Familia Jiménez. A las 19:00 horas, Ana Fernández y Ángel Torres. A las 23:00 horas Mawi.
- Sábado, 6 de diciembre, a las 17:00 horas, Conkaché. A las 19:00 horas Raquel & Manuela. A las 23:00 Los Viandantes.
- Domingo, 7 de diciembre, desde las 17:00 horas Torran y Familia. A las 19:00 horas Tres con Son. A las 23:00 horas Daily Fuguet y su grupo.
- Lunes, 8 de diciembre, desde las 17:30 horas, Marta Peña.
- Viernes, 12 de diciembre, desde las 17:00 horas, Jerez por Navidad. A las 19:00 horas, Ana Fernández y Ángel Torres. A las 23:00 horas, Se dan Clases de Zambomba.
- Sábado, 13 de diciembre, desde las 17:00 horas, Enarmonía. A las 19:00 horas, David Heredia El Búho,. A las 23:00 horas, A tu Aire.
- Domingo, 14 de diciembre, desde las 18:30 horas, Coro al Son de la Navidad.
- Viernes, 19 de diciembre, desde las 17:00 horas, David Heredia el Búho. A las 19:00 horas, Mawi. A las 21:00 horas, Grupo Dame Tono. A las 23:00 horas, Daily Fuguet y su grupo.
- Sábado, 20 de diciembre, desde las 17:00 horas, Rey Morao. A las 19:00 horas, Enarmonía. A las 21:00 horas Conkaché. A las 23:00 horas, Los Viandantes.
- Domingo, 21 de diciembre, desde las 17:30 horas, Tres con Son.
- Lunes, 22 de diciembre, desde las 18:30 horas, Ana Fernández y Ángel Torres. A las 23:00 horas, Candie por fiestas.
- Martes, 23 de diciembre, desde las 18:30 horas, No te Rayes Jerez por Navidad. a las 23:00 horas, Torran y familia.
- Viernes, 26 de diciembre, desde las 23:00 horas, Andana por Navidad.
Pre fin de año
- Sábado, 27de diciembre, desde las 17:00 horas, Wamba Balu Band. A las 19:00 horas La Banda del Pelícano. A las 21:00 horas, Los Viandantes. A las 23:30 horas Yohan & Monkeys// Campanadas de tarde y noche.
