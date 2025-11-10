Aquí tienes el gran programación de zambombas de Damajuana Café, Copa, Bar para que vivas a tope la Navidad de Jerez 2025

Parece mentira, pero ya es tiempo de zambombas en Jerez, cuando hace nada los chiringuitos de la costa de Cádiz estaban abarrotados. Este año la ciudad jerezana da la bienvenida oficialmente a la Navidad 2025 el próximo viernes 21 de noviembrecon el encendido del alumbrado. Ese será el pistoletazo de salida para el inicio de la maratón de zambombas. Es por eso que te ofrecemos algunas de las programaciones con varios días de adelante, de manera que puedas organizar tu agenda y tu tiempo de ocio.

Comenzamos con la programación de Zambombas de Damajuana Café, Copa, Bar. Se trata de uno de los establecimientos más especiales para disfrutar en familia y amigos de música en directo. Damajuana se encuentra en la calle Francos. No esperes rótulos y luces de neón que te señalen su ubicación, ya que es una maravillosa casa del siglo XVI la que acoge a este café-bar en el que podrás disfrutar de actuaciones en directo, visitar una sala de exposiciones y vivir el ambiente de un tabanco de Jerez. Desde hace años es un lugar de encuentro donde pasar una tarde noche de jerezanas maneras. Y en Navidad tiene prevista una programación que se prolonga a lo largo de un mes, del 21 de noviembre al 21 de diciembre, a la que no podrás resistirte. ¡Toma nota!

Zambombas 2025 de Damajuana

Sábado, 22 de noviembre a las 17:00 horas. Cantarería.

Sábado, 22 de noviembre a las 21:00 horas. El Guardía Grupo .

. Viernes, 28 de noviembre a las 19:00 horas. Familia Jiménez.

Sábado, 29 de noviembre a las 19:00 horas. Enríque El Zambo, Rafael El Zambo y compañía

Viernes, 5 de diciembre a las 17:30 horas. La Plazuela en Navidad.

Viernes, 5 de diciembre a las 20:30 horas. La Familia Jiménez.

Sábado, 6 de diciembre a las 17:30 horas. Bastian y su gente. Lola de la Felipa y Yumalay Flores.

Sábado, 6 de diciembre a las 20:30 horas. Luisa y Coraima Flores.

Domingo, 7 de diciembre a las 18:00 horas. Cantarería.

Domingo, 7 de diciembre a las 21:00 horas. Coro Abuela María.

Viernes, 12 de diciembre a las 17:30 horas. La Plazuela en Navidad.

Viernes, 12 de diciembre a las 20:30 horas. El guardia Grupo.

Sábado, 13 de diciembre a las 17:30 horas. Alendoy.

Sábado, 13 de diciembre a las 21:00 horas. Bibiana Silva.

Programación de Zambombas 2025 de Damajuana (Jerez).