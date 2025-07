David DeMaría nos enseña sus lugares favoritos de Jerez

No hace mucho, David DeMaría (1976) confesaba en una entrevista a Diario de Jerez que Dios no le había dado el don de hacer flamenco, “pero sí de nacer en Jerez". Y es que muy pocos sienten ese privilegio y expresan el amor a su tierra natal allá por donde va como el cantante y compositor jerezano.

Esta pasión y admiración por Jerez se lo transmite a su hijo: “Jerez es como un pequeño cofre, es fácil sorprender a cualquier visitante y a mi hijo, más que sorprenderlo, ya lo enamora porque se siente un jerezano más”, nos asegura el artista, reconocido en 2023 por el Ayuntamiento de Jerez con el Premio Día de Andalucía.

Rincones especiales de Jerez

El artista posee una casa en la céntrica calle Tornería, la que regaló a sus padres. Ésta cuenta con un balcón privilegiado para disfrutar de la Semana Santa, como buen cofrade que es, devoción que procura inculcar a su hijo a quien se le vio vestido con el tradicional bacalao que visten en la Hermandad del Cristo de la Expiración.

Uno de sus conciertos más importantes, el primero de la gira del disco ‘Barcos de papel’ tuvo lugar en la Alameda Vieja hace algo más de 20 años. Precisamente, en este lugar emblemático de la ciudad, actuó el pasado 20 de junio en el Festival Alameda Joven.

El padre y el hijo de David DeMaría en el Barrio de San Miguel. / Instagram de David DeMaría

En la actualidad, el cantante y compositor de Jerez reconoce que le gusta es pasear por el casco histórico de la ciudad. Además, lo hace en la mejor compañía, con su hijo. “Me gusta llevarlo a San Marcos, Santo Domingo, San Lucas y Santiago a ver a nuestros familiares enterrados en la capilla de Jesús Nazareno”. También disfruta paseando juntos por el barrio de San Miguel y la plazuela, “donde nací, mostrarle las casas donde vivían mis abuelas y donde jugaba de pequeño”.

Catedral de Jerez. / catedraldejerez.es

Por otra parte, como buen jerezano y artista, disfruta de la catedral, construcción del siglo XVII que aúna los estilos gótico, barroco y neoclásico, erigida sobre parte de los restos de la primitiva Mezquita Mayor de Jerez y la antigua Iglesia del Salvador. Según David DeMaría: “Para muchos jerezanos aún está por descubrir con sus nuevos museos y sus actuales tecnologías”.

Un lugar con encanto en Chipiona

David de María, en una comida familiar publicada en redes sociales. / @daviddemaria/Instagram

Al margen del gran arraigo y amor a su tierra, el cantante jerezano disfruta del verano en la costa de Cádiz. Uno de los lugares que visita con asiduidad es el Chiringuito de La Manuela en la playa de las Tres Piedras (Chipiona). “No hay un verano que no me escape a degustar los maravillosos platos que nos brinda este icónico local a pie de playa, en esa zona de Costa ballena que aún se siente añeja, que me recuerda a la de hace muchas décadas cuando nuestros padres nos llevaban de chiquillos”, afirma el artista David DeMaría.