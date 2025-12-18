Así se debe comer el turrón de chocolate y de Jijona, según una experta: "Fácil, equilibrado y mucho más interesante"

Es tiempo de Navidad y, hay que reconocerlo, también de excesos y caprichos gastronómicos como un buen turrón. Desde tiempos inmemoriales, el turrón se ha considerado un manjar delicado, un dulce que atesora tradiciones profundas y recuerdos que evocan la niñez y calor de la familia.

Aunque no están claras, las razones por las que comemos este delicioso manjar solo en Navidad pueden ser varias. Al parecer, uno de los motivos principales por los que comemos turrón en esas fechas es económico. Hace siglos, el turrón era un producto caro, un lujo. Por lo que se comía en ocasiones especiales y la Navidad lo es. Tras el paso de generaciones esto se convirtió en tradición y así hemos llegado a nuestros días. Otra razón es que la almendra se cosecha a finales de verano y durante el final del año es cuando podemos contar con ellas para hacer recetas, incluido el turrón. El arte de disfrutar el turrón va más allá de saborearlo sin más. Cada bocado invita a explorar nuevas formas de disfrutar de texturas y sabores.

Aclarado este punto, ¿crees que comes el turrón de la mejor idónea? Sín duda, el libro de gustos está en blanco, pero hay personas expertas que aportan tips para exprimir al máximo su sabor. Una de ellas es Blanca Carrasco García, quien asesora como nadie sobre el vino de Jerez. A grandes rasgos, en Navidad ella divide a las personas en dos tipos: "Las que prefieren el turrón de chocolate o de almendras, y lo mejor es que los dos puedes tomarlos con vino de Jerez", asegura esta jerezana.

Cómo comer turrón

Para quienes su debilidad sea el Suchard de chocolate , recomienda un vino igual de dulce para que ninguno se robe el protagonismo de los sabores. La apuesta segura es un Pedro Ximénez . "Su textura abraza el chocolate sin que ninguno se quede corto".

, recomienda un vino igual de dulce para que ninguno se robe el protagonismo de los sabores. La apuesta segura es un . "Su textura abraza el chocolate sin que ninguno se quede corto". Si tu perdición es el turrón de Jijona, Carrasco García recomienda maridarlo con otro tipo de vino. De modo que, deja a un lado el Pedro Ximénez y propone un Cream: "La almendra pide otros frutos secos tostados con un dulzor moderado. Ahí el que manda es el cream, un vino semi dulce con una acidez que limpia el paladar después del turrón blando. Es un maridaje fácil, equilibrado y muchísimo más interesante que cualquier espumoso estándar".

Blanca Carrasco García, experta en vinos de Jerez.

Otros maridajes

Indudablemente, para los aficionados a las experiencias gourmet, maridar el turrón con vinos dulces o espumosos es una alternativa que conquistará los paladares de los comensales. Pero hay otras formas de degustarlos, más allá de lo convencional, combinando el turrón con una selección de quesos nobles. Estos contrastes sorprenden gratamente al paladar. También puedes intercalar trozos de turrón con frutas frescas para añadir un toque refrescante a tu dieta dulce. Sin olvidar a los amantes del café, que pueden disfrutar de su aroma rico armonizando con turrón sin azúcar.

La manera de comer turrón no está limitada. Explora, experimenta y, sobre todo, comparte.