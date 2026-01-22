Descubre la Sanlúcar 'más americana', residencia de comerciantes y de religiosos que evangelizaban en el Nuevo Mundo

En la actualidad, el municipio de Sanlúcar de Barrameda está abarrotado los meses de verano, gracias a su clima, su gente acogedora, la rica gastronomía, las alternativas de ocio y la calidad de vida que brinda. Sin embargo, hubo una época de la historia en la que eran los habitantes de Sanlúcar quienes se trasladaban a una tierra lejana, poco conocida y que le brindaba prosperidad: América.

A día de hoy resulta evidente que la situación estratégica de la población sanluqueña fue fundamental en la vía de la ruta comercial entre el puerto de Sevilla y el continente americano. Tanto que influyó crucialmente en el devenir histórico de la ciudad. Gracias a la importancia mercantil del puerto de Sanlúcar, la ciudad se convirtió en residencia de comerciantes y en lugar de partida de numerosas órdenes religiosas que evangelizaron el Nuevo Mundo, edificándose singulares palacios y conventos. Ese legado aún permanece y aporta una impronta única que puedes descubrir en esta ruta por la Sanlúcar 'más americana'.

El recorrdio arranca en plaza de Santa Ángela de la Cruz para, seguidamente, encontrar la Iglesia de San Francisco del siglo XVII. ésta Alojó a la Orden de Franciscanos. Actualmente, es el colegio San Francisco “La Salle” y en ella tienen su sede la Hermandad del Santo Entierro y la Hermandad del Silencio. en este mismo siglo también se levantó la Parroquia de San Nicolás, sede de la Hermandad de Jesús de la Expiración (s. XVII) y Ntra. Sra. de la Esperanza.

Interior de una casa de cargadores a Indias, de Sanlúcar. / civitatis

Pero no todo son iglesias. En calle Santo Domingo destacan las antiguas casas de Cargadores de Indias. La Iglesia de Santo Domingo, construida en el siglo XVI, constituye uno de los monumentos más destacados de Sanlúcar. Destacan los sepulcros de los Condes de Niebla y la talla de la Virgen del Rosario llamada 'La Galeona'.

La famosa calle Ancha, arteria principal de la ciudad, denominaba entonces calle Ancha de los Mesones debido al número de ellos que existían. De ahí pasamos a calle San Jorge y a conocer la iglesia homónima (siglo XVII), antiguo centro religioso del barrio de comerciantes ingleses y actual sede de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar.

Fachada del convento Regina Coeli, en Sanlúcar.

Uno de los conventos correspondientes a este periodo es el de Regina Coeli (siglo XVI), sede de la Orden de las Clarisas.

En calle Regina se edificó en el siglo XVII la Iglesia de la Santísima Trinidad, fundada por Alonso Fernández de Lugo, conquistador de la isla de La Palma. Llama especialmente la atención la lauda sepulcral del siglo XV y el rico artesonado del presbiterio, que muestra gran influencia en los artesonados de América.

En calle Torno, destaca el Convento de Madre de Dios, del siglo XV, para continuar en la elegante plaza Madre de Dios. En calle Baños se puede observar la fachada de las bodegas y caballerizas del Palacio de Orleáns-Borbón, del siglo XIX.

Convento de Capuchinos, en Sanlúcar.

Otros ejemplos de la arquitectura de la Sanlúcar 'más americana' son Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, antiguo convento de Carmelitas Descalzos; la plaza del Pradillo con la fachada de la antigua casa palacio de los Moreda (s. XVII); el Palacio del Marqués de Casa Arizón (s. XVIII)., Antigua residencia de comerciantes con América; la Casa de los Marqueses de Arizón, ejemplo de vivienda de Cargadores de Indias; y el Convento de Capuchinos, sede de los misioneros que evangelizaban en América.