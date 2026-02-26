El encantador rincón de Jerez que celebra los 40 años de carnaval por todo lo alto: un museo, chorizada, actuaciones y precios populares

En febrero de 1977 se celebró el primer Carnaval de Cádiz democrático o en libertad. A este le han seguido otros en diferentes municipios gaditanos que este año celebran su 40 aniversario como el de Chipiona o el de La Barca de la Florida, en la zona rural de Jerez. Para conmemorar este aniversario, la Entidad Local Autónoma (ELA) ha diseñado una amplia programación en la que destaca el inicio oficial con el pregón el día 3 de marzo, a cargo de Juan Manuel Braza Benítez 'El Sheriff', así como otras iniciativas entorno al Carnaval de La Barca.

Quizá la más importante se la inauguración del Museo del Carnaval el domingo, 1 de marzo, a las 12:30 horas en la plaza Ayuntamiento. Con motivo de éste y de las cuatro décadas de carnaval han organizado la 'Gran Chorizáda'. Este evento se celebrará como prolongación del anterior a las 13:00 horas en plaza Artesanía. Los precios serán populares: chorizo+bebida 1,5 euros. Además, el dinero recaudado será destinado al Club de Petanca La Barca de la Florida.

Gran Chorizada, en La Barca de la florida (Jerez).

Como no podía ser de otra manera, contarán con agrupaciones de carnaval. En concreto, actuarán 'Los Invisibles', 4º Premio COAC 2026. el buen ambiente está garantizado.

Programación 28F en La Barca

Estos últimos días del mes de febrero también guardan sorpresas como las 'Jornadas de Puertas Abiertas Pistas de Pádel La Barca de la Florida'. Con motivo del Día de Andalucía, el alquiler de las pistas de pádel será gratuito los días:

- 27, 28 de febrero y 1 de marzo: mañana y tarde

- 2 de marzo: solo mañana

- Máximo 1 alquiler por persona

Además, el Ayuntamiento de La Barca ha preparado una amplia programación para el próximo sábado 28 de febrero con motivo de la celebración del Día de Andalucía, en la plaza de la Artesanía:

12:30h Himno de Andalucía.

12:30h Izado de bandera a cargo de: Asociación 1.000km Contra el Cáncer.

12:45h Venenciador.

13:00h Grupo de Baile Peña Flamenca de La Barca.

12:30h a 14:30h MiniFeria Cultural y Taller de chapas.

14:00h Fiesta de la Juventud. Recinto Ferial.

14:00h Animación con orquesta.

16:00h Actuación "Rumba Canalla".

18:00h Actuación "Grupo Calet".

Programación del Día de Andalucía 2026 de La Barca (Jerez).

Barra benéfica a cargo de AFA La Barca. Arroz + bebida = 3 € y tren turístico = 2 €