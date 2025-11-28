Así es la enorme programación de Navidad de un pequeño pueblo de Cádiz: más de 10 zambombas, pre-uvas y cotillones

La Navidad se vive a lo grande en cualquier rincón de la provincia de Cádiz. En Jerez y Arcos reciben a cientos de visitantes que disfutan de sus Zambombas de claradas Bien de Interés Cultural en 2015, pero los pueblos vecinos tienen poco que envidiarles. San José del Valle es uno de ellos, donde el Ayuntamiento y la comunidad organizan un amplio repertorio de zambombas y propuestas de ocio para el disfrute de esta entrañable época.

Vecinos y vecinas de esta localidad, muchos de los cuales son mayores, participan en la colocación y decoración del árbol de Navidad del consistorio, así como en el montaje del Belén en el Centro de Día. El sistema de elección de los representantes de Sus Majestades Los Reyes de Oriente se realiza mediante sorteo y, en total, se celebran en este municipio de poco más de 4.000 habitantes, once zambombas. El espíritu de la Navidad reina en este maravilloso pueblo de la comarca de La Janda.

San José del Valle en Navidad. / Ayto. San José del Valle

Navidad en San José del Valle

Diciembre

Lunes,1 , a las 12:00 horas, en el salón de Plenos. Sorteoo de los representantes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

, a las 12:00 horas, en el salón de Plenos. Sorteoo de los representantes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Viernes 5 . Colocación y decoración del árbol de Navidad del Ayuntamiento, realizado por Mayores Activ@s y Área de Participación Ciudadana.

. Colocación y decoración del árbol de Navidad del Ayuntamiento, realizado por Mayores Activ@s y Área de Participación Ciudadana. Viernes 5 , a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos. Pleno municipal escolar con motivo del día de la Constitución.

, a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos. Pleno municipal escolar con motivo del día de la Constitución. Domingo 7 , en plaza de Andalucía. Gran Zambomba Municipal. Degustación de buñuelos y chocolate. Animada por el grupo de Paqui Lorda 'Cantamos la Navidad'.

, en plaza de Andalucía. Gran Zambomba Municipal. Degustación de buñuelos y chocolate. Animada por el grupo de Paqui Lorda 'Cantamos la Navidad'. Domingo 7 , a partir de las 17:30 horas, en plaza Andalucía. Inauguración del alumbrado y del Belén.

, a partir de las 17:30 horas, en plaza Andalucía. Inauguración del alumbrado y del Belén. Miércoles 10 . Montaje del Portal de Belén en el Centro de Día. Mayores Activ@s.

. Montaje del Portal de Belén en el Centro de Día. Mayores Activ@s. Jueves 11 . Excursión cultural a Cádiz. Mayores Activ@s.

. Excursión cultural a Cádiz. Mayores Activ@s. Viernes 12, a las 19:00 horas, en el Salón de Plenos. Presentación oficial de los representantes de Sus Majestades los Reyes Magosde Oriente y Su Excelencia El Cartero Real.

a las 19:00 horas, en el Salón de Plenos. Presentación oficial de los representantes de Sus Majestades los Reyes Magosde Oriente y Su Excelencia El Cartero Real. Miércoles 17, a las 17:00 horas, en el Auditorio Municipal juan Sánchez Gutiérrez. Merienda de Navidad Tercera Edad. Incripciones en el ayuntamiento hasta el día 12 de diciembre.

a las 17:00 horas, en el Auditorio Municipal juan Sánchez Gutiérrez. Merienda de Navidad Tercera Edad. Incripciones en el ayuntamiento hasta el día 12 de diciembre. Viernes 19 , a las 17:00 horas, en el Centro de Día. Zambomba MAyores Activ@s.

, a las 17:00 horas, en el Centro de Día. Zambomba MAyores Activ@s. Sábado y domingo, 20 y 21 , en el complejo cinegético del Hotel El Acebuchal. XVIII Feria de la Perdiz.

, en el complejo cinegético del Hotel El Acebuchal. XVIII Feria de la Perdiz. Miércoles 24, en el Recinto Ferial. Fiesta de Cotillón de Nochebuena.

en el Recinto Ferial. Fiesta de Cotillón de Nochebuena. Sábado 27, desde las 12:00 horas, en el Recinto Ferial. Fiesta Navideña Infantil.

desde las 12:00 horas, en el Recinto Ferial. Fiesta Navideña Infantil. Sábado 27, desde las 20:00 horas, en el Recinto Ferial. Fiesta Pre-Uvas.

desde las 20:00 horas, en el Recinto Ferial. Fiesta Pre-Uvas. Domingo 28 , a las 12:3 horas, en el Recinto Ferial. Visita de Su Excelencia El Cartero Real.

, a las 12:3 horas, en el Recinto Ferial. Visita de Su Excelencia El Cartero Real. Miércoles 31, en el Recinto Ferial. Fiesta Cotillón de Nochevieja.

Programación de Zambombas 2025 en San josé del Valle